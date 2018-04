‘Estuve entre 7 y 10 minutos colgado’: Candidato Independiente

El Estado/Agencia

Jorge Martínez Salazar, Candidato Independiente para la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, denunció que estuvo entre 7 y 10 minutos amarrado, luego de ser agredido por un grupo de personas en la colonia Las Rosas, en la capital del estado. En ese sentido, narró que al principio intentó huir en el vehículo que iba a bordo pero no puedo evadir a los inconformes; se bajó y se le fueron encima sin razón alguna.

Recordó que fueron, en promedio, siete personas las que lo golpearon después de las 18:00 horas, quien aseguró que tiene los diagnósticos clínicos y presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Según lo descrito en conferencia de prensa, no cuenta con los elementos necesarios para señalar a un grupo en particular o partido político, como circuló este martes en redes sociales.

“La vi muy cerca (la muerte)”, describió cuando fue llevado a un cuarto; lo sentaron en una silla y después lo comenzaron a interrogar. Comentó que sufrió golpes en la cara y en las costillas.

Incluso, señaló que después de que los agresores realizaron llamadas telefónicas le dijeron que se quedaría dos días; sin embargo, después fue liberado con la amenaza de que ya no regrese a la colonia.

Finalmente, lamentó que esta situación esté ocurriendo en la capital del estado, situación que no debería repetirse con ninguna persona.