Excluye ONU a Velasco en reunión

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Ante la visita que hiciera el Alto Comisionado de Naciones Unidas a Tapachula Comitán y San Cristóbal de las Casas Jan Jarab, se reunió con organizaciones civiles, pero no con el gobierno del estado que encabeza Manuel Velasco Coello.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dio a conocer que realizó del 8 al 10 de octubre de 2018 una misión a Chiapas, con temas específicos en materia de derechos humanos que el estado de Chiapas enfrenta, entre otros.

Tales como la situación de migrantes y refugiados; desplazamiento interno forzado; derechos de las mujeres -salud sexual y reproductiva-, derechos de los pueblos indígenas; la situación de la comunidad LGBTI y la falta de protección ante la situación de inseguridad en la que realizan su labor las y los defensores de derechos humanos.

Al respecto Luis García Billagrán del centro de dignificación humana, denunció que hay dilación para atender a los migrantes, la situación, ha llegado a más, pues los migrantes centroaméricanos y caribeños, están hasta 3 meses en Tapachula, esperando a tener la atención correspondiente, esto es una acción contra sus derechos humanos, la situación es complicada para todos expresa el entrevistado.

Ellos solo solicitan una visa humanitaria explica, sin embargo el caso de la migración, ha ido más allá, pues no es solo de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Cuba, entre otros países que atraviesan Chiapas, en busca del sueño hacia los Estados Unidos.

Ya que también hay migración interna, alrededor de unos 20 mil indígenas han tenido que salir de sus comunidades por la violencia que se ha generado en Chiapas.

Así mismo se plasma, que de los indígenas Tzotziles, han logrado llegar a 20 estados de la República, en busca de una mejor calidad de vida, incluso se ha logrado crear una comunidad chamula en Estados Unidos.

En documento de la ONU señala que el equipo de la ONU-DH sostuvo reuniones con un amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil en San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez y Tapachula. Asimismo, el equipo se reunió con autoridades federales y municipales y visitó las Estancias Migratorias de Comitán y Ciudad Cuauhtémoc, así como la Estación Migratoria Siglo 21 de Tapachula.

El enfoque de las visitas en las estaciones migratorias incluyó, entre otros elementos, la necesidad de mejorar las condiciones de detención y el acceso a la salud, así como el goce del derecho de los migrantes detenidos a comunicarse con sus familiares, de asegurar la no detención de la niñez migrante y de la protección internacional, garantías de no devolución y a no ser expuestos ante las autoridades consulares, en especial, de migrantes nicaragüenses que han huido de graves violaciones de derechos en su país.