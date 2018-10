Exigen a líder de la CNTE sacar “las manos” de la SEF

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 3 de octubre (El Estado).-Trabajadores administrativos de la Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF) agremiados a la delegación D-III-4 de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), exigieron a Pedro Gómez Bahamaca, secretario general de esta organización en Chiapas, para que no intervenga en el proceso de renovación de su nuevo comité de representantes.

Víctor Alejandro Coutiño Pinto, secretario de trabajos y conflictos de la D-III-4, informó que, a pesar de que el comité de la delegación ya fue elegido de manera democrática, Gómez Bahamaca lanzó una nueva convocatoria, por lo que exigió al dirigente sindical a no entrometerse en asuntos ajenos al magisterio y mucho menos a actuar con abuso de poder.

“Pertenecemos a la sección 7 del SNTE pero nosotros no peleamos con el seccional, sino con la ideología de este maestro que viene a atropellar todo los derechos de los maestros y ahora pretende meterse con los trabajadores administrativos. Esta situación se está viviendo en todo el estado”, reveló.

Dijo que, pese a que sus acciones serán pacíficas, no permitirán que sus derechos laborales y sindicales sean vulnerados, por lo que hizo un llamado a las autoridades de la Secretaría de Educación (SE) para que no se permita la intromisión del dirigente sindical.

Coutiño Pinto aprovechó para exhortar a los trabajadores administrativos y maestros de otras regiones para que tampoco permitan este tipo de abusos, pues recordó que al ser parte de delegaciones y un sindicato democrático, las acciones deberían ser encausadas por la mis vía, de lo contrario habría incongruencias graves.

Finalmente, mencionó que han mantenido reuniones con otras delegaciones, así como con maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI) y con docentes de la región Centro, quienes también difieren de la ideología de Pedro Gómez Bahamaca.