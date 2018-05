Exigen auditar gestión de Nuño en SEP

La CNTE demandó al Gobierno federal auditar la administración del ex Secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer, quien al frente de esa dependencia gastó mil 963 millones de pesos en comunicación social, de acuerdo con la Cuenta Pública 2017.

REFORMA publicó que fue un sobreejercicio de 2 mil 680 por ciento debido a que el Congreso de la Unión sólo aprobó una partida de 70.6 millones de pesos.

Wilbert Santiago, vocero de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, demandó una investigación exhaustiva para conocer si existió una malversación de fondos públicos destinados a la educación.

“Se tiene que revisar a fondo la gestión que hizo Aurelio Nuño y, de ser culpable de una malversación de fondos, que pague por el delito que cometió”, dijo en entrevista telefónica.

Consideró que el dinero se ocupó para dar buena imagen a Nuño porque era uno de los presidenciables y también para imponer en los medios de comunicación la reforma educativa.

“Veíamos Aurelio Nuño pasearse en diferentes escuelas que servían como escenario del supuesto avance de la reforma educativa.

“Ahora sabemos que Aurelio Nuño está en la campaña de Meade y exigimos que Aurelio Nuño entregue cuentas al erario porque el dinero que ocupó es de los mexicanos y ellos lo ocuparon para generar las condiciones de su posible candidatura”, acusó.

Criticó que desde la Secretaría de Educación Pública y con recursos destinados a ese rubro se buscó favorecer a un candidato.

“Si se demuestran los malos manejos de dinero en la SEP, sin duda vamos a exigir que Aurelio Nuño ya no le corresponda ninguna función pública”, expresó el dirigente.

Reprochó que la SEP además utilizó el dinero para denostar al magisterio disidente y reprimir las protestas sociales.

“La campaña de comunicación que orquestaron fue directa contra la coordinadora nacional, cuando la coordinadora generó una campaña de información a todos los trabajadores de la educación.

“Desde el 2013, el Gobierno federal difundió spots de radio, televisión y en redes sociales propaganda en relación a la reforma educativa y la evaluación docente que no se aplicó en todo el País”, sostuvo.

El dirigente oaxaqueño consideró que al ex titular de la SEP nunca le importó la educación y las implicaciones que tiene en las comunidades.

“Aurelio Nuño fue un títere que maniobró desde la Secretaría de Educación Pública para implementar, después de Emilio Chuayffet, una imagen de avance de la reforma educativa, por eso la compra de comunicación social fue elemental”, aseguró.

Santiago urgió a investigar los programas sociales y educativos que se crearon durante la administración de Nuño, como Escuelas al Cien, donde, dijo, no se han dado beneficios a las comunidades educativas.

Exigió que también se indague al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por el uso de las cuotas sindicales para promover la reforma educativa.

Y se lanza Nuño contra….AMLO

Tras revelarse el sobreejercicio en publicidad durante su gestión, Nuño arremetió nuevamente contra Andrés Manuel López Obrador, asegurando que él también promocionó su imagen cuando fue Jefe de Gobierno del entonces Disrito Federal.

El ex Secretario federal afirmó que López Obrador gastó en publicidad 300% más que las otras entidades.

“¡Gastó más en publicidad que en su Secretaría de Desarrollo Económico!”, criticó Nuño vía Twitter.

“Pero eso sí, promocionaba su imagen en todos los spots de su gobierno”, agregó en la red social, “el que repite las mentiras mil veces es @lopezobrador_.

“Detrás de todo esto, lo que busca es ocultar su alianza con los líderes de la CNTE para entregarles la educación y regresar al pasado”.

Ayer, Nuño negó que los mil 963 millones de pesos que la SEP gastó en comunicación social en 2017 sirvieran para promocionar su imagen.

“Ni un peso de publicidad en la SEP se usó para promocionar mi imagen”, reviró Nuño a Tatiana Clouthier, coordinadora en el equipo de López Obrador.

“En cambio, @lopezobrador_ se gastó el equivalente a 72 mil mdp de recursos públicos en spots para promocionarse, incluso antes de las elecciones”.