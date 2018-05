Faltan medicamentos vitales en hospitales de Tuxtla

Hugo Hernández / Noticias Primer Plano

La farmacia de los diferentes hospitales en Tuxtla, carece de medicamentos vitales para el mejoramiento de padecimientos graves, por lo que cientos de personas temen por la salud de sus familiares.

Al respecto ciudadanos, indicaron que desde las cinco de la mañana permanecen haciendo filas eternas para obtener el medicamento para sus familiares, sin embargo es hasta llegar a la ventanilla cuando el personal de este nosocomio les informa que no hay insumos.

Una de las afectadas narró que aproximadamente desde el mes de noviembre la institución no provee fármacos como insulina, quitiapina , alfa cetoanálogos entre otros, los cuales sirven para el control del azúcar, deficiencia crónica renal y padecimientos neurológicos de importancia.

“No son medicamentos como el paracetamol, que son baratos y fáciles de conseguir, son productos que tratan padecimientos graves, por lo que al no tomarlos causan severas complicaciones de salud”, destacó.

Cabe destacar que a este hospital acuden habitantes de varios municipios de la entidad, por lo que cubren gasto de hospedaje y transporte, sin obtener completa la lista de fármacos recetados por el doctor.

Asimismo, la mayoría de los productos faltantes dentro de esta institución tienen un valor de más de mil 500 pesos por caja, por ello la ciudadanía no puede cubrir el costo.

Ante esto la población solicita, a los directivos poner solución a esta problemática que afecta la salud de los pacientes.