Fernando Castellanos dejó una gran deuda con la sociedad tuxtleca: Liga Lab

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 24 de mayo del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Fernando Castellanos Cal y Mayor ex alcalde de Tuxtla Gutiérrez dejó una gran deuda con la sociedad tuxtleca en diferentes ámbitos que comprenden desde obras hasta seguridad pública.

En este sentido, Eduardo Flores Mendoza director de Liga Lab, Ideas que Unen AC expesó que tras la licencia del ahora ex edil, dejó a la ciudada con una grave problemática de atención a los servicios públicos.

Sin embargo eso no es todo pues consideró además que también en materia de transparencia y acceso a la información pública, y prueba de ello fue que las actas de cabildo no estaban actualizadas, a pesar de que fue uno de los grandes ejes en su toma de protesta al asumir el cargo.

“Castellanos nunca transparentó los dicatámenes de toma de decisiones en el cabildo, sobre los recursos públicos y su destino final. Castellanos no cumplió en términos de transparencia, dejando una institución debilitada en términos de transparencia”, subrayó.

Uno de los aspectos que más cuestionamientos ha tenido durante la última administración municipal, es el tema de seguridad.

En este punto destacó que resulta particularmente preocupante que las instituciones que deben de garantizar la seguridad de la ciudadanía, no tengan la confianza de la misma, por no estar fortalecidas desde el interior en términos jurídicos y de proceso.

En Tuxtla durante 2017 tuvo máximos históricos en delitos de alto impacto, que son datos que la Asociación monitorea de manera trimestral.

Se han incrementado los homicidios, robos a casa, a negocio. Es un fenómeno que se ha incrementado desde el 2015, y Tuxtla ha demostrado incrementos históricos.

Agregó que los datos proporcionados por Liga Lab son de suma importancia, en un primer momento para que la ciudadanía sepa la forma en que se comporta el fenómeno delincuencial en la capital chiapaneca.

Pero además que sirven como insumo para las instituciones para actuar en consecuencia, lo que demuestra además que en muchas ocasiones se ven rebasadas.

Agregó por último que la falta de alcalde en la capital chiapaneca es un tema preocupante pues si bien el avance con la figura de presidente fue demasiado lenta, ahora lo será mucho más.