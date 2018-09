Fijan tope de 5 mdp a candidatos de PAN

Mayolo López

Cd. de México (11 septiembre 2018).- Los candidatos que compitan por la presidencia del PAN tendrán un tope de gastos de campaña de cinco millones de pesos durante un mes de proselitismo, sin que el blanquiazul pueda aportar recurso alguno.

La comisión que organizará la elección interna, agendada para el domingo 11 de noviembre, publicó este lunes la convocatoria y, a partir de mañana y hasta el 29 de septiembre, los aspirantes deberán reunir 28 mil firmas para poder amparar su registro.

La campaña arrancará el 12 de octubre y terminará el diez de noviembre.

Hasta ahora, han confirmado su intención de competir el ex diputado federal Marko Cortés, el diputado federal Ernesto Ruffo, el nieto del fundador, Manuel Gómez Morín, y José Luis Espinosa, ex dirigente michoacano.

“Resultará electa la planilla que obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría mencionada, resultará electa la que logre una mayoría de 37 % o más de los votos válidos emitidos, con una diferencia de cinco puntos porcentuales o más respecto de la planilla que le siga en votos válidos emitidos”, reza el documento.

En campaña, según las reglas, queda prohibido a los aspirantes entregar recursos en efectivo o aportaciones en especie a los militantes y cualquier tipo de artículos utilitarios con excepción de textiles y de la propaganda impresa, el pago de cuotas y transporte para actos proselitistas.

Los contenidos de la campaña “deberán expresarse en sentido propositivo, haciendo énfasis en la trayectoria de los candidatos, sus cualidades para el cargo y las propuestas específicas para su ejercicio”.

Buscan que regrese Zavala

Con la intención de ir por un cambio profundo y por los que renunciaron al partido, el michoacano José Luis Espinosa Piña anunció su intención de competir por la presidencia de Acción Nacional.

“No juguemos al gatopardismo. No juguemos al gato revolcado para salir igual. Se necesita un viraje de timón, un cambio eficaz y auténtico, no cosmético”, planteó Espinosa Piña.

Bajo el lema de “Volvamos a Mover las Almas”, junto a más de 20 panistas, Espinosa Piña adelantó que buscará ir por aquellos que se vieron obligados a dejar el PAN como Margarita Zavala y Francisco Búrquez.

El aspirante refirió que los motivos que orillaron a muchos panistas a dejar el partido fueron “muy dolorosos, tuvieron que ver con errores y con dolo, hasta cierto punto con la incapacidad de escucharnos y de pensar en el bien superior. Por ello vale la pena volverlos a invitar. Si este partido muere de inanición y está desnutrido, necesita volver a nutrirse, alimentarse de la gente, de las personas que legítimamente creen y quieren la transformación de México”.

A pesar del aparente control de la actual dirigencia del PAN y sus posibilidades de contender de manera equitativa, dijo Espinosa Piña, aseguró que “sí se puede, siempre y cuando haya una base de equidad, apelemos a una igualdad de oportunidad, nos subordinemos a reglas y juguemos limpio”.

La lideresa histórica María Elena Álvarez de Vicencio -que también respalda a Manuel Gómez Morín- apareció a lado del contendiente.