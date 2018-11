Frayba denuncia sentencia ilegal contra Daniel López

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- La detención de Diego López Méndez fue ilegal, ya que se encontraba en su lugar de trabajo, en San Cristóbal de Las Casas, el 18 de julio de 2012, alrededor de las 14 horas, no presentándole ninguna orden de aprehensión, además que no se identificaron, por lo que debería quedar en libertad, señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Por lo anterior, el Frayba exhortó al Juez Penal de San Cristóbal, tome en cuentan las pruebas de detención ilegal, así como los indicios y secuelas de la tortura que fue sujeto, todo para dictaminarsu libertad, “a pesar de que por ineficacia del sistema de justicia no le practicaron los exámenes médicos psicológicos del Protocolo de Estambul por carecer de peritos para su aplicación”.

“A la Fiscalía contra la Tortura, el Frayba exige investigue el delito, para que se sancione a los responsables de esta grave violación a derechos humanos: Los Policías Ministeriales Gustavo E. Camposeco Morales, Joel F. Escobar Bustamante y José Abdul Orendain de los Reyes, quienes firmaron el acta de detención; el Ministerio Público Juan Carlos Pérez Villegas, quien firma la recepción de la declaración autoinculpatoria hecha bajo Tortura”, citan.

De acuerdo al testimonio de Diego, los Policías le pidieron seguirlos, “lo subieron en una camioneta blanca doble cabina, lo esposaron con las manos de frente y le exigieron auto inculparse al mostrarle la foto de una persona muerta que él desconoce”.

Además señalan al Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla-Cintalapa, Belisario Filemón Domínguez, “quién omitió la declaración por Tortura y no investigó; y los médicos de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena y del Cerso 14 que ignoraron los signos físicos de la Tortura”.

“Lo trasladaron a otro lugar y en el camino lo amenazaron de muerte y golpearon en los oídos. Llegaron a un sitio que él identificó como posiblemente una Oficina de alguna Fiscalía donde continuó la Tortura, le pusieron una pistola en la cabeza simulando dispararle”, abundaron.

Finalmente, el Frayba indica que la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, recibió el caso de registró que Diego fue requerido por una Orden de Búsqueda y Presentación, con fecha del mismo 18 de julio, pero de acuerdo a esta versión, una vez presentado, “se declaró culpable y se le aprehendió bajo la figura legal de urgencia, por riesgo de que se fugara de San Cristóbal de Las Casas”.