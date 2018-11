Futurizan migración en el campo

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Si el campo no levanta, entonces la migración también se empezará a dar en la mayoría de los municipios, aunque ya existe en algunas zonas, dio a conocer la Coordinadora Nacional Plan y Ayala (CNPA), en voz de Juan Pablo Rojas Pérez.

Hay preocupación por las cosas que se están presentando, el mejor ejemplo es Honduras y El Salvador, los migrantes no es casualidad, debe ser motivo de preocupación, pues la gente no sabrá qué hacer con sus tierras y es posible que se dé la venta de sus terrenos a precios irrisorios.

El asunto según el declarante, es que esas tierras podrían convertirse en zonas habitacionales, lo cual pone aún más, en riesgo la producción de alimentos, como al mismo tiempo de arriesgar la ecología de los pueblos, el cambio climático será sin duda muy fuerte en estos puntos por la situación.

“Si no dando certidumbre sobre el costo del producto y cosecha para que sepa que su grano tendrá precio con margen de ganancia y beneficio económico”.

En ese orden de ideas Juan Pablo Rojas Pérez, argumentó que efectivamente los productores del campo, requieren certeza para el productor y ello reclama en dicha política integral garantizar el extensionismo rural, contar con centros de acopio y comercialización así como que exista un plan de rescate y selección de sus cultivos.

Pero además, añadió, será indispensable la regularización de la tenencia de la tierra y con ello “habrá confianza en cada uno de los eslabones de la cadena de valor”.

De tal suerte que “tenemos que recuperar la riqueza del maíz sin programas a tabla rasa y con políticas diferenciadas que atiendan a cada sector de acuerdo a sus necesidades”.

La viabilidad de que en los próximos años la producción de maíz pueda garantizar la soberanía alimentaria como lo planteó la CNPAMM y dijo que para acabar con el debate del precio de garantía para el ciclo primavera verano 2019 habrá un apoyo para 2 millones de pequeños productores de maíz, trigo, fríjol y arroz.

El esquema, agregó, será de compras a través de Segalmex y el apoyo será de 5 mil 110 pesos para productores de hasta 5 hectáreas, todo bajo un padrón especifico y bajo un límite de compra de hasta 20 toneladas por productor.