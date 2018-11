Ganaderos denuncian fraude y abusos en SIINIGA Chiapas

Área de redacción/ Tuxtla Gutiérrez, Chis. A 21 de Agosto del 2018.- Productores ganaderos procedentes de diferentes municipios del estado de Chiapas, que por temor a represalias omiten sus nombres, denunciaron ser victimas de los abusos y engaños que se vienen suscitando en la Unión Ganadera de chiapas, a traves de Robertoni Chacón Saldaña jefe de la Ventanilla de Siiniga(Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado) Chiapas-Centro que en complicidad con Liliana Zea López, quien se ostenta como responsable adjunta de una de las ventanillas de Siiniga, ambos empleados solicitan que para poder darles de alta en el padrón ganadero nacional, y asignarles una Clave de Unidad Producción Pecuaria (UPP), deben pagar la cantidad de cien pesos.

Dijeron que ademas los obligan a aretar sus bovinos, sino no pueden comercializar sus animales, ya no basta con el fierro marcador que tiene el ganado, y tienen que pagar por arete y por colocarlos en cada cabeza de ganado entre 30 y 60 pesos.

Aseguraron que investigaron por su cuenta, y resulta que el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado (SÍÍNIGA), que dependen de SAGARPA, no tiene ningún convenio con la Confederación Nacional Ganadera o con la Union Ganadera de chiapas para realizar el cobro por la entrega de aretes identificadores a productores, por lo que cobro lo están haciendo de forma discrecional e ilegal, porque no esta sustentado en una disposición o norma oficial que establezca dicho cobro.

Comentaron que la Unión Ganadera de Chiapas que representa en el Estado Ernestino Mazariegos Zenteno, esta lucrando millonariamente con los Productores ganaderos de la entidad, si tomamos en cuenta que el Hato Ganadero en Chiapas es de aproximadamente 2 millones de cabezas.

No estamos en contra de que el Gobierno establezca un control del registro Ganadero, pero estamos en contra de que los costos de los aretes sean muy altos, ademas que tenemos que pagar otros 30 pesos por animal al Veterinario que los coloca, y muchos productores hemos pagado nuestros aretes desde hace 1 o 2 años a Robertoni Chacón, y Liliana Zea, y solo han jineteado el dinero y hasta la fecha no nos han entregado los aretes que compramos, expresaron los inconformes.

Mencionaron que desconocen si por mandato de sus superiores o por decision propia Robertoni Chacon Saldaña, y Liliana Zea, de la Ventanilla Chiapas-Centro, está haciendo de las suyas y enriqueciéndose a costilla de los productores.

Por ultimo pidieron que la Unión Ganadera de Chiapas, destituya a estos empleados corruptos, asi como tambien anunciaron que solicitaran a las instancias correspondientes se realice una auditoria para que se esclarezca que estan haciendo con los mas de 60 millones de pesos que ingresan al año por la ventas de aretes para el hato ganadero en Chiapas.