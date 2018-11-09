GANADORES DEL PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE 2018

Por
Péndulo
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DEPORTISTA NO PROFESIONAL

LA CHIHUAHUENSE ALEGNA GONZÁLEZ, MARCHISTA

DEPORTISTA PROFESIONAL
EL JALISCIENSE SAÚL “CANELO” ÁLVAREZ, BOXISTA

DEPORTISTA PARALÍMPICO

EL JALISCIENSE JOSÉ DE JESÚS CASTILLO CASTILLO, LEVANTAMIENTO DE PESO

TRAYECTORIA DEPORTIVA
LA DEFEÑA SAMANTHA TERÁN, SQUASH

TRAYECTORIA DIRECTIVA
AL DIRECTIVO OLEGARIO VÁZQUEZ RAÑA, MIEMBRO DEL COI
LA J16 DEL APERTURA 2018 DE LIGA MX

PARA HOY VIERNES

1) VERACRUZ VS QUERÉTARO / 19:00 HORAS

2) ATLAS VS PACHUCA / 21:00 HORAS

PARA MAÑANA SÁBADO

3) CRUZ AZUL VS LOBOS BUAP / 17:00 HORAS

4) LEÓN VS GUADALAJARA / 19:00 HORAS

5) TIGRES VS PUEBLA / 19:00 HORAS

6) TIJUANA VS MORELIA / 21:00 HORAS

7) NECAXA VS MONTERREY / 21:00 HORAS

PARA EL “DOMINGOL”

8) TOLUCA VS UNAM / 12:00 HORAS

9) SANTOS VS AMÉRICA / 18:00 HORAS

LIGA NMX TEMPORADA 2018 – 2019, POR ARRANCAR

ÉSTE FIN DE SEMANA SE LLEVARÁ A CABO LA JUNTA DE DUEÑOS PARA ACORDAR LOS PORMENORES DE LA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO

Mañana sábado se llevará a cabo en Nuevo México, Villa Flores, el concejo de dueños para definir los pormenores de la organización del nuevo campeonato de Liga NMX.
AQUÍ ESTARÁ MAÑOSOS CLUB, EL EQUIPO DE MIS AMORES

LA PRESENTE ES LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA NUEVA TEMPORADA DE LIGA NMX DE NUEVO MÉXICO, VILLA FLORES, CHIAPAS, ORGANIZADA POR LA LIGA INDEPENDIENTE DE FÚTBOL SOCCER NUEVO MÉXICO… LA CITA ES ÉSTE SÁBADO EN “CASA EJIDAL” DE NUEVO MÉXICO, LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL CONCEJO DE DUEÑOS DE CLUBES, QUE DE INICIO OTRA VEZ AL CAMPEONATO QUE HACE VIBRAR A LA ENTIDAD.

AQUÍ JUGARÁ MAÑOSOS CLUB, MI MAÑOSOS CLUB… LES MANDA UN SALUDO SU AMIGO, LUIS ENRIQUE “EL FRANCÉS” VÁZQUEZ

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