Gente de Penagos y FCC aún cobraron en Congreso

Péndulo de Chiapas. – Trabajadores del Ayuntamiento, “lideres” de colonias, trabajadoras domésticas y familiares de Fernando Castellanos Cal y Mayor, Carlos Penagos Vargas y de los diputados de la saliente legislatura, desfilaron el sábado y domingo, para recibir el último pago y aguinaldo.

Mientras los trabajadores se les negó el derecho por la ex presidenta Silvia Lilián Garcés Quiroz, si se los atribuyó a un acuerdo con el ex presidente municipal de Tuxtla y sus compañeros legisladores, que estuvieron acuerpándola para que se lograra los ajustes en las finanzas.

Poco más de 200 personas hicieron cola en tesorería para dicho pago, vía cheque; cada uno con distintos montos, dependiendo el trabajo realizado para el legislador, así como para el ex presidente municipal y el ex candidato perdedor a la presidencia de Tuxtla Gutiérrez.

Pero no todo fue positivo, algunas voces que pidieron el anonimato, fue que ese dinero, tendrían que entregarlo a los diputados a los cuales sirvieron; pues en realidad solamente fueron prestanombres, como también el pago en realidad era poco menos de la mitad de lo que aparecían ellos en nómina.

Personas de escasos recursos que trabajan como sirvientes de los ex diputados, dijeron que ya no les pagaba el “patrón” sino el congreso, pero como no querían perder su empleo, aceptaron esta condición, aunque no siempre venían a la capital, sino solo en raras ocasiones.

Las personas que “trabajaron” para Penagos Vargas en la contienda electoral, también dijeron que estaban agradecidos con él, porque mensualmente estaban recibiendo el recurso, sabían que se acababa y que estarían pendientes para seguir trabajando para cualquier diputado que deseara gente a sus eventos.

Igualmente se externó que, dependiendo la colonia y de las movilizaciones, era el pago; incluso aparecieron menores de edad en listas, había colonias que contaban con 3 “líderes”, aunque los resultados no fueron los esperados por el aspirante del verde a la presidencia.

Reconocieron algunos de los “líderes”, que no cumplieron con Penagos, porque éste, tampoco cumplió con lo prometido y enviaron a la gente para votar por MORENA, y ahora cobraron porque amenazaron con tomar el congreso y dar a conocer que cobraban ahí si no les cumplían con este último pago.

Sin embargo, algunos de los trabajadores del Ayuntamiento capitalino, se mantienen aún al frente en el Congreso local, luego de una instrucción directa del palacio de gobierno y municipal, para que no se mueva a la gente que así envío en lista, por lo que Garcés Quiroz, aprovechó para incrustar a su familia como parte de la nómina del congreso, en la 67 legislatura.