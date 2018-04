Gobierno atacará a CNTE, denuncian

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – El gobierno de Chiapas, envía a un grupo que se hace pasar por la CNTE, que saldrá hoy de la Diana Cazadora, para provocar desmanes; denunció el vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Luis Escobar.

“Nosotros vamos con todo, pero en contra de las Reformas del gobierno, no en contra de la sociedad, por eso saldremos de la Pochota, para que no haya confusión y nada de las acciones negativas, además nos acompañarán los desplazados del Ejido Puebla de Chenalhó” sostuvo.

El paro de 48 horas será hoy lunes y mañana martes; sin embargo, desde el 30 de abril al 2 de mayo se dará el siguiente paro 72 horas, esto será el preámbulo de lo que será el paro nacional en este mismo mes de mayo, la lucha sigue siendo la misma, contra las Reformas Estructurales.

Dejó en claro que, aunque en Chiapas no pasó, no significa que se deje a la deriva en otras entidades, además solamente se suspendió y para ese año se retomaría, esto como una medida gubernamental para pasar el candidato oficial que en este caso es del PRI-PVEM.

Recalcó que de los 600 maestros cesados, por participar en las movilizaciones, en Chiapas no hay uno solo, lo que demuestra que la fuerza es grande y que las luchas tienen resultados positivos, con sus 124 días de paro indefinido, en otras partes donde fue menos maestros, se cobró el gobierno.

En tanto la Secretaría de Educación de Chiapas, confirmó que habrá clases en las escuelas que pertenecen al sector estatal, algunas más del federal y desde luego las particulares, todas ellas de los niveles desde preescolar hasta universitarias, por lo que se tendrá un monitoreo de cada una de ellas.