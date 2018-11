Gobierno electo sale al paso de tormenta financiera bancaria

Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez

Viernes 9 de noviembre de 2018. Iniciativas que buscan mejorar la condición de vida de los mexicanos no necesariamente lograrán su objetivo si no toman en cuenta los impactos en las finanzas públicas y en la estabilidad del sistema financiero, afirmó el próximo titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, al término de una reunión con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

Ratificó el compromiso de la siguiente administración con el respeto irrestricto a la autonomía del Banco de México, la estabilidad macroeconómica y financiera, así como el manejo responsable de las finanzas públicas.

El encuentro tuvo lugar horas después de que los mercados financieros acusaron pérdidas no vistas en los siete años recientes como reacción a una iniciativa impulsada por el propio Monreal en el Senado para que autoridades como el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervengan en la fijación de las comisiones que cobran los bancos comerciales a sus clientes.

Al término de la reunión privada con López Obrador y Monreal Ávila, Urzúa Macías resaltó que el cambio de administración ha generado gran entusiasmo en un amplio número de actores de la sociedad mexicana, incluyendo a los legisladores. Esto ha derivado en un gran número de iniciativas de carácter fiscal y financiero, añadió.

Aun cuando reconocemos que la intención de ellas (las iniciativas) es tratar de mejorar la condición de vida de los mexicanos, este objetivo no necesariamente se alcanza si no se toman en cuenta tanto los impactos en las finanzas públicas, como en la estabilidad del sector financiero, indicó.

Tras la jornada bursátil y la caída en el precio de las acciones de los bancos, Urzúa Macías comentó que hicieron contacto con los líderes del Congreso con el propósito de organizar un esfuerzo coordinado con los equipos técnicos de la Secretaría de Hacienda para procesar las inquietudes que tengan.

Resaltó que es importante considerar previamente al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, órgano técnico consultivo para efectos financieros y fiscales, para que éste elabore un reporte sobre la viabilidad operativa y técnica, así como el impacto macroeconómico de cada una de las propuestas de reforma que al respecto se presenten.

Urzúa Macías subrayó que las premisas sobre las cuales trabajará el equipo hacendario del presidente electo con los legisladores son: Respeto irrestricto a la autonomía del banco central, pues las reservas internacionales por Constitución son custodiadas por el Banco de México y no pueden ser usadas por nadie más; estabilidad macroeconómica y financiera, así como manejo responsable de las finanzas públicas.

El equipo de transición de la SHCP reafirma su compromiso para trabajar con los legisladores, así como con diversos actores del sector económico, para encontrar el marco regulatorio que permita el desarrollo armónico de la economía y de las finanzas públicas y privadas, manifestó.