Gobierno se enriquece con dinero del pueblo

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) dio a conocer que Chiapas, ha tenido miles de millones de pesos, pero no para el desarrollo social, sino para el enriquecimiento de los gobernantes en turno, esto a raíz del conflicto del 94.

Los montos millonarios enviados por la federación, se han desviado y no hay respuesta a las necesidades del campo y de la ciudad, así lo dio a conocer el presidente de este organismo empresarial en Chiapas, Enoch Gutiérrez Cruz, el problema reiteró es ese, que no se aplica bien el presupuesto.

Ellos como empresarios, dicen que lo que se presume a nivel nacional en turismo, no se ha desarrollado en Chiapas; pero no porque no se haya querido o no se haya sabido por parte de los chiapanecos cómo conectarse al mundo, ya que desde el 94, Chiapas ha sido “beneficiado” de cuantiosos recursos económicos que en poco ha servido para contribuir a su desarrollo económico.

Esto solo sirve para hacer una sociedad dependiente de la dádiva, con políticas asistencialistas que perpetúan la pobreza y para que el clientelismo político de los pobres de Chiapas sea un botín para los partidos políticos dominantes, y que incluso se generen partidos locales que en nada contribuyen a la democracia de este estado.

Gutiérrez Cruz, dijo que “en Chiapas somos pobres porque nos han saqueado y porque a los actores políticos les conviene tener pobres para que los votos no suban de precio. Se equivoca el secretario al decir que no sabemos cómo salir del sub desarrollo, le hemos, incluso personalmente, que lo que requerimos es otra cosa”.

Hizo incapié en que el México que por ejemplo ha ligado las exportaciones, la manufactura, la infraestructura y la educación, ese es el México que crece. Querétaro del 94 a la fecha tiene un crecimiento de la riqueza por persona del 100%. Lamentablemente tienes estados como Chiapas, en donde no solamente no ha habido crecimiento, sino en algunos casos hasta decrecimiento.

Mientras que en Querétaro han crecido 100% el PIB per cápita, en Chiapas han crecido 1%”. Según el Secretario esto ocurre en estados como Chiapas porque “no se han podido, no han querido o no han sabido cómo conectarse al mundo, En Coparmex Chiapas pero sobre todo como chiapanecos le decimos al secretario de Turismo Federal, que si no hemos salido al México.

Pidió a nombre de todos los agremiados y parte de la sociedad civil que se apliquen las Leyes en Chiapas, que la vigencia plena del Estado de Derecho se respire cotidianamente en cada municipio, en cada localidad, en cada carretera o camino de terracería de Chiapas.

Es indispensable que haya certeza en el tránsito seguro de personas y mercancías en todo el territorio del estado. Que la Federación cambie su visión sobre el estado de Chiapas, que el coordinador de gabinete sea el secretario de Turismo, de Hacienda, pero no el secretario de Desarrollo Social.

Que la estrategia de Complejidad Económica propuesta por la

Universidad de Harvard, a través del investigador Ricardo Hausman sea la que dicte las políticas de desarrollo económico del Chiapas, con fundamento en ampliar la base de conocimiento de los chiapanecos. En particular para el caso del Turismo estamos impulsando el concepto de Economía Naranja del banco Interamericano de Desarrollo (BID) para lograr una mayor complejidad económica de este sector.