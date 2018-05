 Gobiernos no deben poner oídos sordos al clamor de los trabajadores

ASICh

El Movimiento de trabajadores que dio origen a la conmemoración del Día del Trabajo ahora cobra más vigencia que nunca, debido a violaciones a los derechos laborales en los gobiernos, señala José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados en Chiapas.

Al ver este martes, que miles de trabajadores salieron a las calles a manifestarse con demandas comunes, exigiendo respeto a los derechos laborales, reinstalación de trabajadores en sus centros de trabajo, cumplimiento a los contratos colectivos de trabajo, enfático dijo que los gobiernos deben intervenir para darle solución y no se vulneren los derechos de las personas que trabajan.

Dijo que hay muchos casos de violaciones al derecho al trabajo porque no se manifiestan los afectados, pese a que son coaccionados para firmar su renuncia y hacerlos ver como si fuese renuncia voluntaria.

En tanto, en aquellos casos que se inconforma el trabajador, la Junta de Conciliación y Arbitraje deberá de actuar siempre en defensa de los trabajadores, no en defensa de los intereses del gobierno.

Aseguró que como colegiado pueden actuar en defensa de los trabajadores, siempre que se acerquen a solicitarlo, con asesorías jurídica y poder pronunciarse públicamente para que se conozcan las violaciones.

Pero hay muchos casos que quedan en la gaveta, porque las autoridades los conocen pero tratan de ignorarlos, cuando lo primero que debieran hacer las autoridades es proteger los intereses laborales de la clase trabajadora como grupo vulnerable.

Afortunadamente los trabajadores pueden recurrir a instancias nacionales e internacionales cuando no encuentran eco, atención de parte de las autoridades estatales para atender esas violaciones, como las que viven ahora académicos y administrativos de la UNICH, en los ayuntamientos como los que denunciaron ahora en Tuxtla que no les han pagado el salario.

Indicó que la conmemoración al Día del Trabajo de alguna manera es para recordarles a las autoridades que hay un compromiso para hacer respetar la ley en defensa de los trabajadores. Desgraciadamente hay autoridades que no escuchan ni atienden y provocan hartazgos en la sociedad. ASICh

Sindicalizados exigen al Congreso local aprobar el nombramiento del alcalde interino de Tuxtla

Orbelín Castro/ASICh

En conmemoración del 132 aniversario de los Mártires de Chicago Día del Trabajo, el Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, encabezado por el secretario general José Manuel Ramírez Álvarez, salió a las calles para manifestar las inconformidades que aún aquejan la base trabajadora.

Durante la manifestación de cientos de trabajadores exigieron que el Ayuntamiento cumpla con la minuta de acuerdo de 2017, ya que hay acuerdos que se pactaron durante el mandato de Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, y no se han cumplido.

Asimismo, exigieron al Congreso del Estado apruebe el nombramiento del presidente municipal interino ya que la falta de un alcalde ha estado afectando a los trabajadores en todas las ramas del Ayuntamiento, como servicios municipales, secretaria de salud, infraestructura y además no se puede avanzar con los acuerdos pactado con la autoridad municipal.

Comentaron que el Cabildo de ya acordaron quién será el interino que tomará las riendas del Ayuntamiento, pero lo que hace falta es que el Congreso del Estado apruebe el interinato, para que el Ayuntamiento tenga una cabeza para dirigir en los pocos meses que resta de esta administración. ASICh