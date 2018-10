Grave foco de infección en la zona Oriente de Tuxtla

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 14 de septiembre del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Además del mal estado de las calles, la falta de tapas en registros y alcantarillas en la Zona Norte Oriente, los vecinos reportan un criadero de zancudos que ha permanecido desde hace cuatro años.

Son los habitantes de la 14 Oriente y sobre el lado Sur, quienes denuncian que las reparaciones en calles de la zona fueron dejadas a medias, en algunos casos dejaron grandes agujeros que literalmente asemejan una alberca.

Indicaron que la gravedad radica en que estos espacios se llenan de agua, convirtiéndose así en grandes criaderos de zancudos transmisores de enfermedades como el dengue, enfermedad que actualmente azota a la población.

Este agujero en particular se localiza en la 14 Oriente esquina de la Tercera Sur, el cual mide cerca de cuatro metros cuadrados y es una incubadora de moscos.

“La situación es lamentable, pues las calles de la zona y en particular la Tercera Sur fue rota desde la administración de Samuel Toledo y nunca fue reparada del todo, el sistema de drenaje quedó a medias”, señalaron.

Otra de las situaciones que padecen en este punto de la capital chiapaneca es el robo de las tapas de drenaje y registros.

“A pesar de que hemos denunciado a las autoridades por varios años, no toman cartas en el asunto y dan una solución. Son agujeros que han permanecido así, ahora son grandes focos de infección, la salud de la población está en grave riesgo”, remarcaron.

Ante la situación, hacen una llamado a la nueva administración para que solucione este problema de una vez por todas, y se demuestre que la capital chiapaneca no permanece en el abandono.