Grupos Antorchistas implementan pláticas de salud

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- Durante una reunión de solicitantes el Dr. Julio Cesar Cancino, acudió al grupo de Antorchista para explicar la importancia y habito de la donación sanguínea entre la sociedad, platica que no se hubiese llevado a cabo sin la intervención de Lourdes Guzmán líder del Movimiento Antorchista en los altos.

Cesar Cancino durante una hora explicó a los integrantes la importancia de donar sangre y los beneficios que le trae al donante, ya que en muchas ocasiones en los hospitales y clínicas llegan personas con la necesidad de que se le suministre cierta cantidad de este líquido y no alcanzan a cubrir con la demanda; “hay una falta de cultura en nuestros municipios, y la gente no acude a donar voluntariamente”.

“Nos parece muy bien que se realicen este tipo de pláticas e inviten a la comunidad a donar, porque a veces vamos a los hospitales con pacientes graves que necesitan una donación de sangre y lo primero que nos dicen es que no cuentan con ello, tenemos que salir buscar donadores y en ocasiones nos encontramos a personas que cobran por hacer esto” dijo la señora María Isabel Gutiérrez.

Finalmente Lourdes Guzmán “Seguiremos implementando estas pláticas con los compañeros para que vayan entendiendo el significado del compañerismo y la unión entre nosotros, porque también somos los que acudimos a los hospitales a pedir ayuda, y debemos entender que mutuamente tenemos que apoyarnos en problemas de salud, educación, vivienda u otras circunstancias”.