Habitantes de la zona Sur Oriente de Tuxtla anuncian voto de castigo para candidatos

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 22 de junio del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Habitantes de diferentes colonias de Tuxtla se han tenido que agrupar para realizar reparaciones de calles y de drenajes, ante la grave irresponsabilidad de las autoridades municipales así como de las pasadas administraciones.

En esta ocasión los habitantes de la Colonia Santa Ana ubicada en la zona Sur Oriente de Tuxtla, denunciaron que han sido los colonos que se han tenido que organizar para cooperar y reparar fugas de drenajes, así como grandes agujeros en las calles del lugar.

Señalaron que tras buscar en diferentes ocasiones la respuesta de las autoridades municipales y del Smapa, nunca encontraron respuesta por lo que tuvieron que juntar dinero para reparar una gran fuga de agua y tapar de nueva cuenta la calle.

Esta fuga estaba ubicada en la Avenida del Rosario, entre Bulevar Pablo Salazar y Calle Santa Ana “después de muchas vueltas, nosotros tuvimos que pagar el cemento y los otros materiales para reparar la fuga”.

Sin embargo esta situación de abandono no es nueva, pues indicaron que desde hace al menos 15 años, ha prevalecido la situación y una grave irresponsabilidad de las administraciones pasadas.

Otra gran fuga de agua está presente en la colonia, sobre la Avenida Asociación Ganadera y Calle San Martín sin que sea atendida por las autoridades atiendan el llamado.

“Es muy lamentable el grado de desatención pero también de corrupción que impera en el Smapa. Los recibos llegan puntuales, no es posible de que aparte de que nos cobran muy caro las tarifas de agua, todavia tenemos que apoquinar de nuestra lana para que se hagan los trabajos”, expresaron.

En este mismo sentido agregaron que desde hace meses el servicio de agua no llega con regularidad en diferentes colonias de la zona Sur Oriente de Tuxtla “en las colonias Santa Ana, Santa María la Rivera y Bienestar social, desde hace dos años el servicio de agua no es regular, el Smapa debe desaparecer”.

Por esta lamentable situación expresaron que el próximo 1 de julio realizarán un voto de castigo a los políticos corruptos “a todos ellos que llevan 15 años destruyendo a la capital chiapaneca, es hora de castigarlos”.