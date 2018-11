Habitantes ya no quieren ser de Chilón

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Habitantes de la comunidad de Bethel-Yochib del municipio de Chilón, pidieron incorporarse al municipio de Salto de Agua, esto por la cercanía a la cabecera municipal y con ello, contar con servicios públicos cercanos, además de la pobreza en la cual viven.

Ellos elevaron su petición al gobierno de Manuel Velasco, pero no hubo el eco esperado, incluso ni los atendieron para señalar posible reunión y ver si existe la factibilidad de poder considerar el cambio de municipio, lo que para ellos es lo más importante en este momento.

No se trata de pedir una remunicipalización, se trata de que las cosas sean lo más correctas, a fin de que no haya ningún problema en realidad, pero el proceso no es el adecuado hasta el momento y ellos seguirán sumidos en la pobreza y las condiciones de marginación a la que han estado por décadas.

Los moradores indicaron también, que estarán pendientes del nuevo gobierno a fin de que puedan ellos tener el acercamiento y consideran que mientras el gobierno que se va, los hizo a un lado, el otro de Rutilio Escandón Cadenas, esperan que haya por lo menos la oportunidad.

Lo que carecen es de escuelas, clínicas, de servicios básicos, incluso de seguridad, pues es una zona que hay constantes peligros por los grupos paramilitares, hay gente que roba e invade, es preocupante, pero sobre todo por lo niños y mujeres que merecen atención médica y educativa.

Si existe el compromiso de dotar de estos servicios básicos, entonces ellos decidirán quedarse, pero de no ser, entonces esperan la respuesta sea positiva, recalcaron en varias ocasiones, en un momento de desesperación, por parte de los que son padres de familia en especial.