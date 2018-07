HABLEMOS de Chiapa/Mtro. ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ/FALLECIÓ.

(PUBLIPECH).- Enoc Hernández Cruz, Secretario de Desarrollo Social en CHIAPAS (SEDESOL-CHIAPAS), al reunirse este martes 24 de Julio del 2018, con la Alianza Ciudadana por el Desarrollo Sustentable del Estado de Chiapas, fundada hace 5 Años y que aglutina a más de 25 mil Afiliados de las Zonas Indígenas y Rurales en todo el Estado, dijo que si todos atendieran los reclamos de las Comunidades, no habría necesidad de bloquear carreteras, tomar edificios públicos, mucho menos que ocurrieran hechos de violencia, pero al no existir tal atención, por unos pagan otros. Reunidos bajo los frondosos Árboles en el Patio Central de esa Secretaria a donde antes de la llegada de Enoc Hernández Cruz como Titular, en esa dependencia no se paraban ni las moscas, actualmente son centenas y centenas de personas que a diario llegan en busca de Apoyos Económicos, en especie o buscando quien los oriente para la Construcción de un Camino de Terracería o una Carretera. En Representación de ésta Alianza hizo uso de la palabra el Licenciado Ricardo Girón Girón, Representante Legal de los 25 Mil agremiados, quien agradeció a Enoc Hernández Cruz, el hecho de que la SEDESOL del Estado, por primera vez los recibe con las puertas abiertas, con proyectos como “Agua Segura”, entrega de pollitas ponedoras, prensas para elaborar tortillas y otros proyectos tan fáciles y con tramites tan sencillos que con sólo presentar Comprobante de Domicilio, Curp y el Credencial de Elector se logran recibir estos beneficios. Por su parte Hernández Cruz, señaló que en los 5 meses que faltan para que concluya el Gobierno del Licenciado Manuel Velasco Coello, en la Secretaria que él Representa, no quedará ninguna petición que no se cumpla, ya que en lo más sencillo, está lo más valioso de su gente, no quiero irme de ésta Secretaria dejando pendientes ya que por ser originario de una Comunidad Rural del Municipio de Jiquipilas, entiendo que para saber pedir, hay que saber dar, y Ustedes son la Prioridad del Señor Gobernador Velasco Coello. Concluyó.

FALLECIÓ.

La noche del 20 de Julio del 2018, a las 20:30 horas, lamentable y tristemente Falleció el destacado Periodista, buen amigo y compañero JAVIER SOLIS GALVEZ. Profesional, sencillo, prudente y discreto. Que DIOSITO le dé el descanso eterno y a toda su familia mis más sentidas condolencias.

CREEN QUE LOS PERIODISTAS VIVIMOS DEL AIRE, Y AUN ASI, NOS CRITICAN.

Se nos exige, se nos condena, se nos apesta: ¡Prensa vendida! Y sin embargo, cuando muere un periodista de a pie nadie condena su situación. Los movimientos sociales exigen prensa libre, que escriba lo que denuncian. En el norte del país los medios son libres porque sobreviven de la publicidad que genera la iniciativa privada, no del Gobierno. En Chiapas no existe esa posibilidad. Los únicos opositores a los terribles excesos de los Gobiernos locales son el movimiento social, ése mismo que golpea y condena a la prensa “oficialista” y no es capaz de sostener a la prensa independiente. Quieren prensa libre pero no se preocupan por su sostenimiento: “ése es su problema”. Condenan, golpean, ridiculizan a los periodistas que cubren su movimiento por no publicar la “realidad”. Los reporteros, la tropa, los de a pie, entregan sus notas y soportan que los directivos no se los publiquen. Ésos últimos sí son prensa vendida, los primeros son obreros de la información que se parten la madre todos los días. Los periodistas mueren, los reporteros, fotógrafos, los de a pie, padecen los mismo que reclama el movimiento social, pero sufren la condena, la descalificación, el señalamiento. Si el movimiento social no puede ayudar a sostener la prensa libre no puede, en justicia, condenar a los obreros de la comunicación: ellos no son los dueños enriquecidos, los que deciden que se publica y qué no. Los periodistas en Chiapas están luchando por organizarse, aún en contra de los dueños de sus medios e intentan ser solidarios para que, quienes mueran, no lo hagan en el más completo abandono social y Gubernamental, desprovisto de derechos. Y los que nos critican no acusan la desprotección en que vivimos. Quieren prensa libre, pero no son capaces de sostener la libertad. Cuando muere un periodista en condiciones de abandono, los crí¬ticos no se dan por enterados. Váyanse a la chingada, o como dijera Dana Catalana: “SON PENDEJOS”

Breve Carta a mi Hermanita:

MERECIDA JUBILACIÓN A

REYNITA RODRIGUEZ MARTINEZ.

REYNITA linda, hace algunos años decidiste cruzar el umbral de la entonces la más Famosa Academia Comercial “Montiel y Prieto”, ibas con la ilusión de ser Secretaria Ejecutiva, quién lo dijera después de 3 años, te Graduaste con todos los honores. Con la bendición de Diosito al terminar tu Carrera, con tu capacidad y esfuerzo obtienes un trabajo en la famosa y de la cual a mucho orgullo fuiste fundadora la Escuela Secundaria Técnica 71 de Tuxtla Gutiérrez, a dónde durante 30 Años trabajasté ahí, hasta que también gracias a la Virgen María, te Jubilaron. Recibe mi abrazo y felicitación por este Día tan especial. Felicidades y que lo disfrutes. Tu hermano Armando.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CARLOS MOLANO

ROBLES, NO TIENE LA “BARITA MÁGICA”

Algunos Tuxtlecos y avecindados, se les ha dado por criticar injustificadamente el trabajo que con el mayor de los entusiasmos y el corazón por delante viene realizando en favor de mi ciudad natal Tuxtla Gutiérrez, el Presidente Municipal C.P. Carlos Molano Robles, como si él tuviera la “Barita Mágica”.

Los llamados “Lenguas de Trapo” y también conocidos como frustrados, amargados y resentidos con ellos mismos, nada les parece, mucho menos que reconozcan la labor del Joven Alcalde.

Esta clase de gentes dicen que existen muchos problemas, pero no especifican cuales y donde, mucho menos que aporten ideas concretas y positivas para la solución de los problemas que por muchos años critican, sea el Presidente Municipal que sea.

Nada les parece y nada les gusta, son pusilánimes, para ellos no hay mujer u hombre honrado, corbata bonita ni grupera que les venga.

Molano Robles, como Presidente Municipal, es un Funcionario propositivo, con muy buenas ideas y sobre todo que todas sus acciones van en favor de nuestra Ciudad.

DAVID FONSECA CARTAGENA

EXCELENTE LIDER TRANSPORTISTA.

Pocas veces hemos visto la pasión, honestidad, honradez, sencillez y carisma en un solo dirigente transportista como David Fonseca Cartagena, en quien se conjugan éstas y otras virtudes que lo colocan como un excelente líder transportista.

David Fonseca, sabe y conoce el manejo del Autotransporte en Chiapas, de ahí que sea ampliamente reconocido por sus agremiados y por sus propios compañeros dirigentes de otros grupos transportistas.

Por lo pronto a Fonseca Cartagena, le esperan tiempos mejores ya que independientemente de sus actividades también goza de la estimación y respeto de por lo pronto Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de México y de Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Electo de Chiapas.

FINALMENTE.

