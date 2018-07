HABLEMOS de Chiapas/Mtro. ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ/HABEMUS PRESIDENTE ELECTO DE LA REPUBLICA.

(PUBLIPECH).- Andrés Manuel López Obrador postulado por el Partido Político MORENA, en las elecciones del Domingo 1 de Julio del 2018, demostró que la perseverancia, prudencia y su madures política y social lo hicieron ganar de manera contundente las elecciones que de acuerdo con el PREP arrojaban hasta el lunes 02 de julio de 2018 52.09 por ciento de votos lo que significa 24 millones de sufragios. Fue tal su popularidad que en 31 de los 33 estados del país obtuvo mayoría, perdiendo únicamente en Guanajuato, por lo tanto “HABEMUS PRESIDENTE ELECTO”.

FRASES PARA RECORDAR.

Poco después del conteo rápido en un Hotel de la CDMX y en el zócalo capitalino, pronuncio frases que servirán para darle seguimiento a sus buenas intenciones: Combatiré la impunidad y la corrupción, se incrementaran las pensiones a los adultos mayores, no les voy a fallar, acabare con el gasolinazo, no soy hombre de venganzas ni de rencores, habrán más empleos, echaremos abajo la Reforma Educativa, se reducirán o se le quitaran las pensiones a los ex presidentes del país, otorgaremos becas a jóvenes estudiantes, desterraremos la delincuencia organizada, desintegrare el llamado Estado Mayor Presidencial.

SU GABINETE.

AMLO, fue muy claro al afirmar que su gobierno será austero que su esposa seguirá trabajando como la mayoría de las mexicanas, señalo que la Secretaría de Gobernación será Olga Sánchez Cordero y que las gentes que integraran todo su Gabinete no serán sus familiares, amigos, compadres porque recalco es necesario desterrar el nepotismo. Dijo también que al tener la mayoría en el Congreso de la Unión no lo hará actuar con excesos, sin embargo al anunciar que desintegrara al Estado Mayor Presidencial en ese grupo castrense existe nerviosismo e incertidumbre incluso el General de División Roberto Miranda Moreno jefe del EMP a buscado por todo los medios hacer notar la importancia de ese grupo en la que participan elementos de las Secretarias de la Defensa Nacional y de Marina así como de la Policía Federal. López Obrador dijo que no necesita del EMP porque siente no tener enemigos que prefiere caminar solo, en un vehículo sencillo con un chofer y sin escolta alguna ya que tener un enorme gasto para cuidar al Presidente de la República es un derroche que no se justifica, ese recurso lo usaremos para otras acciones en favor de las y los mexicanos, para poderlos sacar de la pobreza extrema darle a la gente pobre recursos para que lo inviertan en proyectos productivos y no tengan la necesidad de salir o emigrar del país por que donde nacieron ahí deben de ser felices con sus familias y con una mejor calidad de vida.

SE COLGARON DE

MORENA.

En los Estados que hubieron elecciones para Gobernadores, Senadores, Diputados Federales, Locales, Presidentes Municipales y Regidores, sin comprar cachito se sacaron la lotería, al menos aquí en

Chiapas la mayoría de los votantes sin leer ni darse cuenta quienes eran los candidatos, cruzaron las boletas donde aparecía el logotipo de Partido Político MORENA, por ello muchos de los que ahora se dicen ganadores el único mérito que tiene y tendrán es que se colgaron de MORENA, pero muy particularmente de AMLO.

CHIAPAS, HIZO HISTORIA:

RUTILIO ESCANDON CADENAS.

Aquí en Chiapas y concretamente en los 122 Municipios los electores salieron a muy tempana hora de sus casas para sufragar por ello el Gobernador Electo Rutilio Escandón Cadenas agradeció a las y los chiapanecos que juntos hayan hecho historia.

LE PLATICO.

En Tuxtla Gutiérrez el virtual ganador a la Presidencia Municipal por amplia mayoría fue Carlos Orsue Morales Vázquez…..En Tapachula el ganador de las elecciones a la Presidencia Municipal por amplia ventaja fue el Dr. Óscar Gurria Penagos por lo que los Tapachultecos esperan que en su administración se rescate del abandono, la inseguridad, la corrupción y la impunidad con la que ha venido trabajando Neftalí del Toro Guzmán…..EDUARDO RAMIREZ AGUILAR al ganar una de las Senadurías expreso que gano Chiapas, gano la esperanza y gano la dignidad…..Por su parte el Gobernador de Chiapas Manuel Velazco Coello en su momento hizo un llamado a la Reconciliación Nacional…..En Huixtla el Ganador virtual fue José Luis la Parra quien obtuvo amplia ventaja en las votaciones…..En su momento del Presidente del Congreso del Estado Willy Ochoa Gallegos que el proceso electoral de Chiapas fue una responsabilidad civilizada de todos…..En tanto en Chiapa de Corzo en la jornada electoral del 1 de julio el triunfador para la Alcaldía Municipal resulto ser Jorge Humberto Molina López…..El Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, C.P. Carlos Molano Robles, a muy temprana hora

del miércoles 03 de Julio de éste 2018, acompañado de Funcionarios, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamentos del Ayuntamiento Capitalino, recorrió calles, avenidas boulevares de la Ciudad, para supervisar y girar instrucciones inmediatas, para arreglar semáforos descompuestos, lámparas fundidas en los postes, alcantarillas con desperfectos, colocación de botes de basura, derramamientos de árboles que obstaculizan la visibilidad e infraccionar a conductores que no respetan las bahías, que son exclusivamente como paradas del Conejobus, combis colectivas y otros medios de transporte o para discapacitados. La acción de Molano Robles, fue vista con muy buenos ojos por la ciudadanía cuando vieron que de las orillas de las banquetas se levantaron botes, sillas, llantas, cajas de madera y otros artefactos que servían para apartar espacios y luego usarlos como estacionamientos particulares. El Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez C.P. Carlos Molano Robles, fuera de todo protagonismo al reunirse con Secretario de Obras Publicas y Comunicación de Gobierno del Estado (SOPYC) Daniel Flores Navarro anuncio que se retomaran las obras de infraestructura y servicios para proporcionar una mejor calidad de vida a los tuxtlecos, Molano Robles anuncio que para llevar acabo estos trabajos se coordinaran la SOPYC Y el Ayuntamiento Tuxtleco destacando obras como mejoramiento de vialidades, drenaje, agua potable, construcción de pasos a desnivel, el bio-parque de Terán y el corredor tecnológico industrial por señalar algunas también destacó los avances y pendientes del programa integral de movilidad urbana sustentable (PIMUS) para la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, sobre la base de una política integral que busca poner orden, juntos en la capital. El alcalde tuxtleco agradeció al Gobernador Manuel Velasco Coello el fuerte impuso que le ha dado a Tuxtla Gutiérrez través de la SOPYC…..Unos de los primeros chiapanecos que felicitaron al Presidente Electo de México AMLO fue David Fonseca Cartagena, reconocido Dirigente Transportista en todas las modalidades y con presencia en todo el Estado de Chiapas. Fonseca Cartagena Dirigente Transportista y Político visionario con mucha anticipación afirmaba: Vendrán tiempos

mejores, y aunque muchos no lo crean trabajo con el grupo MORENA y con el hoy Gobernar Electo Rutilio Escandón Cadenas, de ahí que una nueva luz habrá de brillar en el camino de este joven y carismático Dirigente Transportistas.

FIMALMENTE.

Las frases de actualidad: “Por sus frutos conocerás a el árbol”, “La deslealtad y la ingratitud denigran a las personas”, “En política se aprende a gana o perder”, “La soberbia, La arrogancia y la petulancia enferman a Mujeres y Hombres”, “Que todo sea por el bien de México y Chiapas”: La voz del Pueblo.

A PETICIÓN DE AMIGOS Y LECTORES LES INFORMO.

FACEBOOK:

