HABLEMOS de Chiapas/Mtro. ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ/JOSEAN, NI FALZARIO, NI DEMAGOGO, COMO “AQUEL”.

JOSEAN, NI FALZARIO,

NI DEMAGOGO, COMO “AQUEL”.

(PUBLIPECH).- Recibe Aguilar Bodegas respaldo de los pueblos indígenas de San Juan Chamula, Por primera vez un candidato al Gobierno del Estado recorrió todo el municipio indígena tzotzil de San Juan Chamula; José Antonio Aguilar Bodegas, de la Coalición Por Chiapas al Frente, recibió el respaldo de miles de sus habitantes y de sus autoridades tradicionales que le entregaron el bastón de mando. Dijo que el diálogo es el mejor camino para atender y solucionar los problemas de los pueblos indígenas, con quienes se mantiene una deuda social para el combate a la pobreza y el impulso de programas de desarrollo productivo. En ese sentido, ratificó el compromiso hecho por el Candidato Presidencial del Frente por México, Ricardo Anaya, para que al resultar ganadores de las elecciones del 1 de julio, dar cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés, respetando sus derechos y culturas, sus usos y costumbres. Ofreció diálogo para atender la problemática y trabajar junto con los pueblos indígenas para que puedan salir adelante. “No enviemos imágenes negativas. Agradezco el vestuario y el bastón de mando, para estar a la altura de ustedes, lo llevo con respeto. No rompamos la armonía, la paz y la confianza”,

apuntó. Anunció la creación de la Universidad de los Pueblos Indígenas, un hospital en San Juan Chamula con médicos y medicinas, y el impulso a sus actividades artesanales para que se conviertan en una fuente importante para la generación de ingresos para sus familias, junto al fortalecimiento del turismo y la producción del campo, con programas de reconversión del cultivo del maíz hacia las flores y hortalizas en invernaderos. De gira por Romerillo, El Pozo, Ikalumtik, Chiviltenal y Río Jordán, recibió la Indumentaria Indígena Tzotzil y le fue entregado el Bastón de Mando por las autoridades Constitucionales y Tradicionales de San Juan Chamula. Acompañado de su esposa, Ayda Corzo; de la Diputada Federal, Tania Ramos y de los representantes nacionales del PAN, Jaime Aguilera y del PRD, René Salas, de líderes indígenas recorrió al emblemático San Juan Chamula e incluso en Ikalumtik, tomó la bebida tradicional de la zona, el “Posh”. Aguilar Bodegas fue enfático al establecer que no será causa de discordias entre los indígenas y mostró su respeto a sus tradiciones y a sus autoridades. “Voy a trabajar con ustedes siempre; siendo gobernador, nunca más se otorgará una ayuda condicionada a un Partido Político” y les pidió luchar por su libertad y su autonomía “No más injusticia para ustedes, el gobierno los va a defender. Vamos a sacar a Chiapas del último lugar en materia de salud, de educación, de crecimiento económico, de justicia y de seguridad”, insistió. Agradeció el respaldo de las comunidades indígenas y ante sus habitantes, en cada uno de los lugares sostuvo que las decisiones deben ser democráticas. “Los pueblos indígenas deben tener la libertad de sus decisiones, mantener sus usos y costumbres y con ellos debemos estar coordinados para el progreso”. Aguilar Bodegas añadió que habrá proyectos productivos para más mujeres y apoyos para que los jóvenes estudien y tengan fuentes de empleo. Dijo que volverá a funcionar el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y cada tres meses se dará atención con brigadas médicas a las mujeres y niños directamente en las comunidades, llevándoles medicinas.

PERIODISTA DE

PICHUCALCO,

AMENAZADO DE MUERTE.

Amenazan de muerte al periodista Jesús Escayola en Pichucalco, fue amenazado de muerte la mañana de este domingo cuando caminaba por las calles de Pichucalco. De acuerdo a la versión del periodista, un sujeto se le acercó, se le paró de frente y le dijo de manera amenazante “este mensaje es de Andrés Carballo déjalo, de estar chingando o te va llevar la chingada, no le busques porque ya sabes que no nos tentamos el corazón”. Al tiempo que de manera burlona le dijo aquí tengo tu regalito del día del padre sacando una pistola de una cangurera que llevaba colgada en la cintura la cual volvió a guardar y caminó hacia el interior de la plaza San Rafael. Por estos hechos el periodista presentó su denuncia ante la fiscalía de distrito de Pichucalco donde le turnaron el registro de atención número 0376/068/0801/2018.

ALCALDE DE TAPACHULA APARECE EN BOLETAS COMO CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL.

El Alcalde de Tapachula, Chiapas sigue en funciones y todo indica que se registró como candidato a Diputado Federal por el PRI, PVEM y Nueva Alianza, pero no ratificó su renuncia ante el INE donde se registró para participar en el Proceso Federal. La paquetería electoral para Chiapas ya llegó a los diferentes distritos de la entidad, y para sorpresa de quienes tocó recibir, revisar y supervisar las boletas el nombre del aún Presidente Municipal priísta de Tapachula, Neftali Armando del Toro Guzmán aparece como candidato a la Diputación Federal por el XII Distrito, en la Zona Fronteriza. Mientras que el que hace campaña es Rubén Peñaloza por la alianza PRI, PVEM y Nueva Alianza quien ya advirtió en su cuenta de Facebook que no aparecerá en la boleta pero no explica las causas. El presidente de Tapachula puede ser impugnado, aunque a la fecha ningún representante de partido lo ha hecho, de lograr su objetivo Neftalí del Toro alcanzaría el tan deseado fuero, para no rendir cuentas en el Ayuntamiento de Tapachula.

FALLECIÓ VICTOR GUSTAVO

MOSCOZO ZENTENO.

Víctima de vieja dolencia el 16 de Junio de este 2018, dejó de existir en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, su tierra adoptiva nuestro entrañable amigo Abogado Víctor Gustavo Moscoso Zenteno, Originario del Municipio de Bochil, Chiapas, pero radicado por muchísimos años en Ciudad Real, Ciudad de la que fue Presidente Municipal. Tavito, ocupó en distintos Gobiernos cargos públicos de altos rangos. Hombre capaz, sencillo, humano, pero sobre todo un excelente amigo. Desde aquí mis sentidas condolencias a toda su familia a quienes tuve el honor de conocer cuando estudie la Carrera de Abogado en la Facultad de Leyes de la UNACH. En la Colonia María Auxiliadora fue vecino del que fuera destacado Periodista también ya fallecido Miguel González Alonso. Que a los dos Diosito los tenga en su Santa Gloria y les de el Eterno Descanso.

LE PLATICO

El Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, informo que uno de sus compromisos de políticas públicas será el fortalecimiento de la mejora regulatoria, todo esto con el propósito de garantizar mayor orden y facilidades a la población en relación de trámites y apertura rápida de negocios. Molano Robles agrego que lo anterior también permitirá atender a la población con un nuevo sistema transparente y eficaz en materia burocrática y dar mayor facilidades para impulsar la apertura de nuevas empresas en la capital de Chipas…..EL TRANSPORTE, las ciudades de Chiapas están urgidas de mayor número de nuevas concesiones del autotransporte en sus diferentes modalidades señalo el dirigente transportistas David Fonseca Cartagena, quien dijo que el gobierno del Lic. Manuel Velasco Coello ha expresado que una de sus prioridades es atender a la población en general en cuanto a brindar más y mejores servicios de transportes públicos a las y los chiapanecos.

FINALMENTE.

En días pasados se cumplió el primer aniversario del fallecimiento del estimado Arquitecto José Luis Moya López propietario del prestigiado y reconocido Bar las Américas de Tuxtla Gutiérrez. Descanse en Paz…..También este 25 de Junio se Cumplirá el Primer Año de la Muerte del Joven Estudiante del COBACH No. 225, de la Ciudad de Tapachula Luis Efraín Escobar Hernández quien fue asesinado por Policías Municipales de Neftalí del Toro Guzmán, Presidente Municipal de Tapachula. Hasta la fecha no se ha hecho justicia sobre este crímen por negligencia y por presuntas componendas o intereses mezquinos de una o dos personas que laboran en Fiscalía Regional de la misma ciudad de Tapachula ¿Cuál Justicia Pronta y Expedita?.

A PETICIÓN DE AMIGOS Y LECTORES LES INFORMO.

