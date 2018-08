Hace 18 días, se perpetró el brutal asesinato de un joven taxista, de nombre Isaías Trujillo Villafuerte, en los momentos en los que el hoy occiso, reclamaba a un presunto integrante de una banda de motociclistas llamada por los lugareños como los “motonetos”, que presuntamente se dedican a negocios turbios, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

Por estas acciones violentas e injustas, los familiares y amigos de Isaías, realizaron una marcha que partió del Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez, para luego tener un mitin en la Plaza de la Paz y concluir en el Palacio de Justicia, donde exigieron a las autoridades pertinentes la detención de los responsables.

La viuda de Isaías, aseguró que la Fiscalía no ha dado respuesta, “solo el fiscal de Distrito nos dice que el tema está en investigación, que confiemos en ellos, que habrá justicia, que van a detener a los que ejecutaron este crimen, pero pasan los días y no hay resultados”.

En este sentido, el día de ayer, elementos de la policía municipal, detuvieron a presuntos integrantes de esa banda delictiva, que tiene asolado al pueblo mágico de San Cristóbal de Las Casas; no sin antes perpetrarse una balacera que fue captada por un colono del lugar de los hechos.

Es inaudito, que en una ciudad tan importante por su derrama económica proveniente del turismo, se susciten acciones tan denigrantes a nivel internacional, como la antes expuesta, y peor aún, que las autoridades encargadas de resguardar la integridad de los paseantes y habitantes de la colonial, tengan que recurrir a una lluvia de balas, para lograr amedrentar a unos ampones de a peso, como los catalogan los coletos.

Es evidente, que las fuerzas del orden no cuentan con la capacitación, ni con la capacidad física y mental, para contrarrestar una emergencia de seguridad y para muestra un botón.