Hacienda se une a paro hoy

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Trabajadores de la Secretaría de Hacienda del Estado, se pronunciaron en contra del gobierno del estado, para sumarse hoy 5 de octubre al paro generalizado que realizan sus compañeros burócratas, por lo que se mantendrá cerradas las oficinas.

Para los trabajadores, las horas de trabajo se ha convertido en hostiles, sobre todo porque se hace acciones en contra del pueblo solamente para hacer posible el ingreso económico para la dependencia a su cargo, no así en el caso de ellos, que les adeudan como también el caso de los bonos.

Se les hace trabajar algunos de sus compañeros fuera de las oficinas, pero se les pide que firmen como si recibieran viáticos, el cual es falso, pero si les ordenan que asistan a las colonias para notificar a los morosos.

Los trabajadores explicaron también, que estas acciones, se han estado presentando desde tiempo atrás, sin embargo cuando han denunciado, se ha dado un cambio de actitud, pero ahora ya no sucedió y por ende, están en la disposición de sumarse y saben que esto perjudica al gobierno.

“Si el gobierno nos quiere fregar, nosotros también lo fregamos al no hacer que la gente pague”, aquí las cosas están uno a uno, finalmente los funcionarios deben entender que ellos se quedan, los únicos que se van es el secretario y el gobernador, los demás quedarán igual volando como todos.

Sobre los posibles despidos que se dicen vienen para diciembre, explicaron que no es conveniente, caso contrario, ellos se sumarán de igual forma a otra manifestación, el cambio debe ser en contra de los malos funcionarios, nunca en contra de los trabajadores que son quienes sacan la chamba.