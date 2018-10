Hasta 2019 huelga en UNICACH

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, determinó que la audiencia de conciliación entre la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) y el Sindicato de Empleados Administrativos de la Universidad (SEAUNICACH) para el 18 de febrero del 2019 y fecha para una huelga legal si no hubiera conciliación, el 28 de febrero del próximo año.

Por lo tanto, tendrán que reiniciar las actividades hasta que se cumplan con los tiempos, mientras tanto, se estima que se pueda dar inicio a posibles negociaciones entre las partes, a fin de que haya una solución a los problemas que se han dado de manera interna, como lo ha solicitado los inconformes.

El rector Rodolfo Calvo Fonseca, insiste en que no hay dolo de parte de ellos, la rectoría no tiene la voluntad de perjudicar a nadie, sin embargo, si la instancia determina que es un asunto que tiene que verse de manera administrativa con sanciones, es ahí donde tendrá que procederse.

Pero recalcó, que no hay porque ver las cosas de una manera distinta, pidió respeto y atención a los alumnos, desde el punto de vista académico, es necesario entender que las cosas no son como se están planteando, el gobierno del estado no solo tiene conocimiento, sino también está interviniendo.

Lo que se quiere es no perjudicar a los alumnos y el llamado, es a que todos empiecen a laborar a partir de este día 25 de octubre, una situación que busca encontrar solución, pero al mismo tiempo que tampoco se vaya a poner en riesgo el ciclo escolar, por asuntos internos.

Los trabajadores, llamaron a conferencia de prensa, para este jueves, al final se estima que las condiciones empiecen a caminar de la mejor forma, sobre todo, porque ellos consideran que la razón está de su lado y que no hay una realidad en las palabras del rector Calvo Fonseca.