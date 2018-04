HASTA SEMIFINALES

POR REDACCIÓN PÉNDULO DE CHIAPAS

Después de una gran temporada, en la que el equipo cosechó 46 puntos para terminar líderes de temporada regular, eliminando en la serie de Cuartos de Final por la Liguilla por el Título al campeón Deportivo Nuevo México, ahora Mañosos Club perdió su serie por semifinales y se despide de la lucha por el campeonato.

Después de empatar en la cancha de El Retiro a un gol, en la primer semifinal, Mañosos jugaba en casa la vuelta. El equipo no concretó las oportunidades de gol que generó, aunado a un arbitraje de Carlos “La Tuza” cargado en contra, que terminó por perjudicar en demasía a La Maña. Sampdoria supo capitalizar las pocas oportunidades que tuvieron, y se encerraron bien atrás.

El DT del equipo, Luis Enrique “Francés” Vázquez, se dijo triste por la eliminación, pero convencido de que es parte del aprendizaje para mejorar. “Hubiese sido un sueño salir campeones ésta temporada, pero no se nos dio. Ésta ha sido mi primer temporada completa como director, y he aprendido muchísimo, estoy agradecido con Abel que me trajo, y Don Edgar que confío en mí. Éste revés demuestra que aún hay camino que recorrer, hay cosas buenas y cosas que tenemos que corregir”.

A LEVANTAR LA CARA

El Presidente del equipo, el profesor Edgar Hernández, se mostró triste por el revés, pero afirmó que “Son cosas del fútbol, estábamos entusiasmados por obtener el campeonato, pero Dios sabe cuándo nos toca, de nuestra parte confiamos en la actual plantilla y vamos a darle continuidad al proyecto. Hay muchas cosas positivas. Esperemos que el próximo campeonato sea el nuestro”.

LA MAÑA PRESENTE EN EL DEPORTIVO OCTAVIO MÁRQUEZ

Fueron los jugadores Eliver “Kolo” Morales, los hermanos Edy y Luis Enrique Cameras, los hermanos Armando y Emmanuel Díaz, Mario “Zorro” Mendoza, Julián Nucamendi, los hermanos Luis Roberto “Cacaroto” y Erick Gutiérrez, Pablo “Chocorrol” Domínguez, Royber “Perro” Hernández, Humberto “Buchaca” Gómez, José Pablo Baylon, Apolinar “Poli” Pérez, Francisco “Larry” Nandayapa, Gabriel Ruiz, Cesar Alfaro, Neftali Nafate, Mario Cruz; y los miembros directivos, el Presidente Edgar Hernández Corzo, el Vicepresidente Eligio “Licho” Hernández, el DT Luis Enrique “Francés” Vázquez, el AT Agenor “Lobo” Nafate, el Delegado del equipo Humberto Abel “Chanis” Mandujano y el Médico Jesús “Chuster”.

PRÓXIMO DOMINGO, PARTIDO POR EL ORGULLO

El próximo domingo, Mañosos Club jugará el último partido de la temporada para el equipo, disputando el 3er lugar de la competencia frente a La Familia. Es una obligación para la actual plantilla dejarlo todo en la cancha, en busca de obtener podio, después de la gran temporada que hizo el equipo.