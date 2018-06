¡HASTA SIEMPRE, MATÍAS!

POR LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ NAVA

“YO HOY ME VOY, PERO NO SÉ CUÁNDO. OJALÁ ALGÚN DÍA TENGA DINERO Y PUEDA COMPRAR ÉSTE CLUB, ASÍ NO ME VOY NUNCA (RISAS)”, MATÍAS ALMEYDA EL 11 DE JUNIO DE 2018.

Terminó la Era Almeyda en el Club Deportivo Guadalajara, el entrenador de origen argentino llegó al equipo rojiblanco en septiembre de 2015, y le dio 5 campeonatos al equipo.

“Fue muy difícil, porque el amor que le tenemos a éste club es muy grande, y lo hemos tomado en 2 años y 8 meses. Nosotros creíamos que íbamos a terminar nuestro contrato, porque veníamos bien veníamos bastante bien.”, mencionó el argentino acerca de la salida de su cuerpo técnico del equipo que tanto ama, de quien se tatuó en la piel el campeonato de Liga MX Clausura 2018, la 12va estrella del Guadalajara.

El cuerpo técnico se presentó en la sala de prensa del club, en solitario y sin ningún otro directivo, en la que brindó la conferencia de prensa del adiós. En la que se le vio un tanto desgastado y triste a Matías Almeyda, pero con la frente en alto.

“Teníamos la ilusión una vez de jugar la Copa Libertadores, no la pudimos jugar (FEMEXFUT Y CONMEBOL rompieron relaciones el año en que Chivas iba a regresar a la competencia). El primer torneo internacional que jugamos, fue la CONCACHAMPIONS, jugamos para ganar y la ganamos, porque queríamos ir al Mundial de Clubes, y bueno las circunstancias se dieron que lo tengamos que ver desde fuera, lamentablemente, pero bueno vamos a alentar igualmente”, dijo acerca del último gran logro de su dirección, y que les dio el pase al próximo Mundial de Clubes, el cual no tendrá la oportunidad de vivir más con el equipo.

“Me podría haber quedado hasta ser echado, entonces la situación iba a ser otra, iban a tener que echar y pagarme 3 años de contrato. No es mi estilo tampoco, mi estilo es la dignidad, es decir “no va más, no va más”, nosotros no, digamos si alguien que te contrata ya no te está brindando la confianza, no hay problema. Hay que cerrar un ciclo y se terminó, es más simple creo, y no estar jugando que se va que se queda, era más simple para todos, porque claramente esto hace daño a todos”, concluyó el entrenador, quien continuará viviendo en Guadalajara.

El entrenador, será siempre recordado por lograr la revolución en la cancha, que dio una Era de Gloria a la Afición Rojiblanca… ESPEREMOS TENERTE DE VUELTA EN UN FUTURO.

PACO GABRIEL DE ANDA, RENUNCIÓ

Uno de los movimientos que denotaron la ruptura de relaciones entre la Alta Directiva de Chivas con Almeyda, fue la contratación en marzo de éste año, de Francisco Gabriel De Anda como Director Deportivo. Anteriormente de la llegada de De Anda, Almeyda tenía más funciones en el club deportivo, y con el arribo de éste, se le quitó responsabilidades.

Paco De Anda terminó por jurar lealtad al argentino antes que a quien le contrataron, y fue incapaz de generar algo positivo en éste momento de la historia del equipo. En días pasados admitió que si no lograba generar que el Almeyda se mantuviese como DT del equipo de Primera División, él se iría, cosa que cumplió.