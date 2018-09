Hay esperanza en Rutilio dicen campesinos

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Para la Unión Campesina Democrática Independiente encabezados por Francisco Arcos Mendoza, señala que si el gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas, no logra sacar a flote a los trabajadores de la tierra, todo habrá quedado sepultado.

Al reunirse en las instalaciones de la casa de enlace del Gobernador Electo, le pidieron una intervención real, que sea lo más apegada a derecho y a humanismo, no quieren que les regalen nada, solo que no les quiten lo que por derecho les corresponde como organización.

El problema, es que desde las dependencias de gobierno federal y estatal, se ha dado el problema de que les hacen firmar y creen que con eso ya quedó resuelto, hay minutas y minutas y no se cumple con nada, hay mucha mentira y el problema es que se afecta mucho a los ciudadanos del campo.

“Nuestra esperanza para resolver nuestros rezagos en materia de Proyectos Productivos Agrícolas Artesanales Agua Potable y Regularización de Tierras está en los nuevos gobiernos de López Obrador y Rutilio Escandón Cadenas” dijeron estos integrantes de dicha organización.

Los campesinos que acudieron a este encuentro, fueron recibidos por el abogado Abraham Gutiérrez Calderon quien escucho los planteamientos y se comprometió a entregar estás demandas a fin de canalizarlas de inmediato y empezar a priorizarlas.

Finalmente, coincidieron en que si hay resultados, se podrá evitar movilizaciones, desacreditar la crisis, mejorar las condiciones de vida de los campesinos, solo por citar algunos puntos de los que se vienen en la siguiente administración, que esta y las anteriores nunca se dio.