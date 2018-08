Heredaremos cientos de millones.-Cordero

Iris Velázquez

Cd. de México (15 agosto 2018).- Sin precisar la cifra exacta, el presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero, indicó que esta Legislatura se ha caracterizado por ser austera en el manejo de recursos y dejará a los siguientes parlamentarios una bolsa de “cientos de millones de pesos”.

Aunque se le pidió que diera una cifra exacta a los periodistas, el ex panista se negó, argumentando que se daría a los siguientes en el cargo.

“Se las daremos en su momento para no darles una cifra que no es; pero vamos a entregar cientos de millones de pesos en ahorro, este Senado de la República”, dijo.

También se le cuestionó sobre las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios, y en específico del PAN, partido al que perteneció.

“No tengo las cifras de memoria”, contestó.

Además se le cuestionó sobre las subvenciones extraordinarias, a lo que limitó a contestar que la información es pública.

“No estoy obligado a saber de memoria los datos puntuales que usted requiere”, señaló.

Defendió que los legisladores trabajaron, “dictaminaron lo que tenían que dictaminar, e hicieron un trabajo profesional, hubo debate y creo que cumplieron con su trabajo. Creo que aquí, todo el mundo trabajó”, dijo.

En entrevista con REFORMA, coordinador del PRD en la Cámara Alta, Luis Sánchez indicó que el ahorro fue de 650 millones de pesos estaba reservado para reparaciones en la Cámara alta, pero que no se pudieron ejercer en este periodo.

Y asegura continuar en política

Ayer, Ernesto Cordero anunció su retiro de la política, ahora, dice que no lo hará del todo, pues buscará participar e incidir desde otras trincheras.

Abordado en el Senado de la República, indicó que dedicarse al ejercicio profesional privado, no implica dejar de participar o de militar en un partido político.

“Mi partido es el Partido Acción Nacional”, refirió.

Indicó que espera que su partido sea la alternativa que el País va a necesitar en unos años.

“Si no, bueno, seguramente ese espacio alguien más lo ocupará. Habrá algún, seguramente algún partido nuevo que pueda ocupar ese espacio que la sociedad mexicana va a demandar, y ya valoraremos”, agregó.

“Pero de nuevo, el dedicarse al ejercicio profesional privado, no implica dejar de participar en política. Creo que esa es una obligación de todos, participar en política, desde distintas trincheras”.

Sobre las propuestas de recorte al presupuesto del Senado, emitidas por legisladores electos, consideró que esta medida no abona a la fortaleza del Legislativo.

“Parte de tener un Congreso profesional, independiente y autónomo, es tenerlo fuerte, que tenga los recursos para estar bien asesorado, que tenga los recursos para tener gente profesional y capacitada”, consideró.

“Yo creo que cualquier cosa que debilite al Senado de la República, es algo que nos vamos a arrepentir después. Lo último que queremos es un Senado débil, un Senado que no tenga capacidad de análisis, un Senado que no tenga capacidad de debate, que no tenga capacidad de respuesta, porque lo único que estamos generando es un Senado dócil al Poder Ejecutivo Federal, y yo creo que ese no es el diseño de ninguna institución republicana”, añadió.