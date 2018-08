HISTORIAS DEL BALÓN/POR LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ

CONFERENCIA DE PRENSA

Desde inicios de junio llegué a Ciudad Juárez, Chihuahua, para pasar el Mundial de Rusia con mi familia, mi mamá Margarita, mi hermanita Isabella, y quedarme hasta pasar el cumpleaños de mi papá Jorge el 5 de agosto.

En mi estancia en Ciudad Juárez me topé con el inicio de la nueva temporada 2018 – 2019 del fútbol nacional. Estuve en los 3 partidos que me tocaron, desde el 21 de julio hasta el 4 de agosto: Bravos del FC Juárez Vs Oaxaca, Tijuana y Sinaloa.

Hacía tiempo en que no visitaba un estadio para un partido de fútbol profesional, siendo el último si no mal recuerdo, el Víctor Manuel Reyna, en aquella recta final de la temporada 2016 – 2017 en la que el Jaguar descendió.

Aquellas ocasiones asistí como aficionado, antes en 2014 había cubierto al equipo felino cuando eran dirigidos por el Profesor Sergio Bueno. Pero desde 2015, precisamente con Bravos, no cubría un partido como periodista, siendo mi último aquella final del Apertura en que el equipo de “Juaritos” destrozó al Atlante.

Después de este partido y de ver a mi Ciudad Juárez vuelto loco, dejé el periodismo deportivo.

Regresé al periodismo 3 años después, en 2018, para escribir en Péndulo de Chiapas por 2nda ocasión, y un par de meses después arranqué mi primera producción de programa deportivo a través de facebook.

En este año 2018, de vuelta en los deportes, y especialmente en el fútbol que tanto me emociona, además contar la historia de Mañosos Club de Nuevo México, conté historias como el campeonato internacional del Guadalajara y los campeonatos de los Cafetaleros de Tapachula.

Después de la desaparición de Jaguares, la temporada de Cafetaleros me conmovió. Fin de semana a fin de semana desde su calificación a la liguilla del Clausura 2018, estuve atento a las transmisiones de los partidos, y desde Tuxtla Gutiérrez dediqué mis crónicas al equipazo de Tapachula que dio la cara por el fútbol chiapaneco.

De vuelta a Ciudad Juárez, me mantuve con mis producciones, escribiendo y haciendo el programa, ésta vez grabado y no “en vivo” como generalmente lo hago.

Por motivo del inicio de temporada, decidí comprar boleto para visitar el Olímpico Benito Juárez, y cubrir a un equipo al que le guardo mucho cariño, los Bravos del FC Juárez. Me motivaba específicamente que Gabriel Caballero, el DT que llevó a Tapachula al campeonato, fue contratado por el equipo juarense.

Es así como junto a mi novia Jaz, nos lanzamos al partido del sábado 21 de julio, Bravos Vs Alebrijes de Oaxaca. Comenzamos a grabar “entradas y salidas” para el programa del lunes 23, y de ésta forma empecé a darle forma a la emisión, cuya temática sería el inicio de la temporada del fútbol mexicano en la frontera y la llegada de Caballero al equipo. Nos aventamos la producción con nuestros dos celulares.

Al inicio de una temporada de fútbol, todos tienen ilusión, ilusión de comenzar de nuevo en busca del campeonato. Y en una plaza de la división de ascenso, lo que todos sueñan es que al final del año, estemos en 1RA junto con Las Chivas, Las Águilas, La Cruz Azul, Los Diablos, y Los Pumas.

Entramos a cabecera sur, el hogar de cada 15 días de la porra de Bravos, en donde las banderas se ondean, todos saltan, y de las bocas salen estrofas de aliento, canticos tan vitales para que ganemos. Entrevistamos a las porras, a los viejos, a los grandes, a la chaviza, a la niñez.

Con la emoción a flor de piel porque poco a poco estábamos construyendo un gran programa, me acerqué a un muchacho personal de staff, que resguardaba la entrada entre graderío y cancha, para pedirle si podía contactar a algún miembro del departamento de prensa del club y decirle que “un periodista con medios en Chiapas, quería entrevistar a Gabriel Caballero sobre su paso de Tapachula a Ciudad Juárez”.

Éste hizo un llamado por walkie talkie, y otro compañero arribó, expliqué nuevamente mi situación y me dijo que intentara con el personal que estaba al otro extremo de cabecera sur, junto a la entrada a sombra, “son suaves, diles y te van a dar chance”.

Sabía que nuestra experiencia iba a valer mucho más, si hacíamos algo que inicialmente no estaba en los planes: entrar a la conferencia de prensa post-partido.

Nos dirigimos al otro extremo de cabecera sur, y pregunté al personal de staff: “Sí te dejan. Ve a puerta 2, y explícale a Jessica lo que me dijiste, que vienes de Chiapas y que quieres entrevistar a Gabriel”. Tampoco me dieron luz verde, pero me acercaron más a la meta.

A 5 minutos de terminar el encuentro, 0 X 0 el marcador, salimos de cabecera sur y nos dirigimos a Puerta 2, que es el acceso a sombra. Allí luego luego estaba Jessica sentada en una mesa plegable, y le expliqué:

Hola, ¿Jessica?

Sí, ¿en qué te puedo servir?

Luis Enrique Vázquez. Fíjate que vengo de Chiapas y estoy siguiendo la historia de Gabriel Caballero, me gustaría entrar a la conferencia de prensa para entrevistarlo… ya sabes, de que viene de Cafetaleros y ahora está en Juárez.

Vale, déjame llamarle a Rafa y él me va a decir qué rollo. –Tomó su teléfono y le marcó a Rafa- Rafa, acá está Luis, un periodista que viene de Chiapas, y quiere entrar a la conferencia. (…) Ajá, ajá, ok. Dice que vayas a puerta 4, allí está la sala de prensa.

¡Gracias, Jessi!

¡De nada, Luis!

Entramos a sombra para ver los últimos instantes, y con un nuevo ángulo, saqué mi celular para grabar, entonces sucedió:

Edy Brambila (también ex cafetalero campeón) condujo hasta el area oaxaqueña y fue derribado. “¡FALTA!, ¡FALTA!”, grité. La marcaron.

Lucas Da Silva Xavier se enfiló a cobrar la falta, tenía algo en mente para definir el partido. La barrera de Alebrijes saltó, y el disparó razo pegado al poste, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

El Benito Juárez estalló en júbilo. Todos lanzaron sus bebidas al aire, todos abrazándose. Inmensa alegría.

¿Qué más podía pedir?

Bravos comenzó su carrera rumbo al ascenso a 1RA División con el pie derecho.

PD: Dedicado a mi familia. Me despido de ésta tierra, espero regresar para festejar junto a ustedes, que nuestro querido “Joaritos” ya jugará contra la chiva rayada del Guadalajara. ¡Ésta es la buena!