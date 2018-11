ICOSO pone en jaque al SCHRTyC

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El Instituto de Comunicación Social del gobierno de Chiapas (ICOSO), se ha negado a pagar no solamente a los trabajadores del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía (SCHRyTVC), sino que además se abstiene a hacer acuerdos para con ellos.

Para ICOSO, las instrucciones del gobernador Manuel Velasco, es no pagar; que ese dinero se tiene que enviar a palacio, más todo aquello que se pueda sustraer, incluso el despido de personal de radio y televisión se hace necesario para no pagar y también quedarse con esos montos.

De acuerdo con los adeudos que se tienen, es de parte de los trabajadores sindicalizados, al cual hay un compromiso directo con Enoc Hernández Cruz, quien dio la cara a nombre del gobierno chiapaneco, y descartó en todo momento a ICOSO, de donde se habla de un fraude.

Sin embargo en el caso del conductor del programa de noticias “Reporteros en Acción” que conduce Augusto Solórzano López, señaló que el Instituto de Comunicación Social, culpa a la Secretaría de Hacienda por incumplimiento de pago de los 10 meses y que se niega cumplir con el acuerdo.

Para el conductor de noticias, desde el inicio de las transmisiones se tenía un convenio, se cumplió en parte y se logró desde el inicio una buena labor, pero al final fue incumpliéndose hasta la fecha, al grado de que muchos de los reporteros han tenido que abandonar el barco.

Junto a otros medios de comunicación, como Diario Popular Es, Revista Jovel, El Sol de Chiapas, Expreso de Chiapas, entre otros, se sumó para protestar en palacio de gobierno y posteriormente en casa de Gobierno fueron recibidos y se explicó que hay casos donde el gobierno no conoce y piensan que es solucionado directamente de ICOSO.