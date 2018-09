Idóneos de Chiapas 2018-2019 en la incertidumbre

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 11 de septiembre del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Un grupo de docentes de los denominados “Idóneos” del ciclo 2018-2019 en Chiapas dio a conocer que se encuentran en completa incertidumbre en lo que respecta a la designación de plazas para incorporarse al sector laboral educativo.

Los inconformes agrupados en el “Movimiento de Idóneos de Chiapas” (MOCH) 2018-2019 que concentra a docentes de nivel primaria exigen a las autoridades educativas la agilización de la información y la contratación de los 945 idóneos que aprobaron el examen correspondiente.

Precisaron que las autoridades educativas no dan respuesta a los docentes que en teoría de acuerdo al Servicio Profesional Docente deberían ser beneficiados con una plaza.

Sin embargo el proceso está estancado, los docentes no saben si serán contratados o qué ocurrirá con los trámites correspondientes que han realizado, pues no saben cuál será la forma en que se designarán las plazas en el nivel primaria.

“Por lógica es que después del proceso y aprobación de los requisitos que marca el Servicio Profesional Docente, deberíamos tener la plaza, o por lo menos la información, pero las autoridades se han cerrado totalmente a informar”, señalaron.

Los idóneos realizaron este mismo martes una marcha protesta en la capital chiapaneca, partiendo del Parque Bicentenario al Parque Central para exigir la apertura a las autoridades correspondientes de atender el tema.

En este sentido sentenciaron que de no haber respuesta, podrían quedarse en plantón indefinido en el parque central.