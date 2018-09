Impide el Nivel Indígena se imponga jefe de supervisión en zona Tojolabal

ASICh

El Nivel de Educación Indígena impidió que se impusiera este lunes a un jefe de supervisión escolar en la zona Tojolabal, lo cual se daría en el ejido Plan de Ayala, donde están las oficinas de la Coordinadora Regional Tojolabal del

Bloque Democrático.

Manuel Mendoza, dirigente del NEI, sostuvo que es una enfermiza posición del nefasto dirigente de la Sección 7, Pedro Gómez Bahamaca, quien ahora trata de divide y confronta a las bases, intentando poner jefes de zona, de supervisión a modo.

Precisó que ahora fue en este lugar, mañana seguramente va haber problemas en el municipio de Bochil y pasado mañana en Ixtacomitán. Inclusive, este mismo problema se tuvo hoy en Tapachula y se trae problemas por donde quiera.

Sostuvo que la región tiene ya a un jefe de zona, pero intentan poner otro cuando solamente son 30 los que comulgan con ellos, para alrededor de 900 del nivel de educación indígena en la zona Tojolabal.

La mayoría de la gente de la comunidad está con los maestros democráticos del nivel de educación indígena no con la gente de los neocharros, que encabeza Gómez Bahamaca.

Ante la situación tensa de confrontación que se dio este lunes, pidió al gobierno del estado que le pare, porque es bien sabido por todos que le están dando todo el apoyo a la dirigencia de la Sección 7 para cambiar a los jefes de zona sin respetar los reglamentos que la propia Secretaría de Educación ha establecido.

Dado que no hay quien pueda poner un alto y orden a esta situación, anotó que todo porque se traen entre el gobierno y Pedro Gómez Bahamaca un maridaje de alto nivel; hay complicidad entre ellos.

Quieren poner estructuras (jefes de supervisión y de zonas) a modo, que hagan el trabajo sucio a este “tipejo”, dijo en clara referencia al dirigente de la Sección 7.

Asimismo, responsabilizó “a esta pandilla de ladrones de la Sección 7 que buscan la provocación y la confrontación entre maestros, pero no vamos a permitir que esto siga sucediendo. Tiene mucha responsabilidad ese nefasto dirigente en complicidad con la Secretaría de Educación y las estructuras del gobierno del estado”.

Dijo que ellos como NEI van a buscar la manera de evitar las provocaciones, pero no se van dejar que se sigan violentando los derechos de los trabajadores y se siga confrontando a los maestros. ASICh