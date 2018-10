Incertidumbre para trabajadores del DIF SCLC

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que cientos de niños se encuentran sin atención y quienes cuentan con alguna capacidad diferente se encuentran en riesgo, ya que son trasladados sin haberse firmado la responsiva que se renueva cada tres años, esto por falta de atención de las nuevas autoridades al frente del Ayuntamiento.

Dulce María Sánchez informó que es un riesgo subir a los niños con discapacidad a los autos, debido a que hay que firmar una responsiva y un reglamento, que se hace cada tres años en caso de algún accidente, “con qué autoridad se llevan a los pequeños, si hay un accidente quién los protege”.

La otra preocupación de los trabajadores es su condición laboral. Al respecto, María Luisa López Gómez, intendente de convivencia, dijo: “mi preocupación es cuándo van abrir las áreas soy madre soltera, traigo a mi bebé enfermo, me preocupa porque no tengo otro sustento, quiero saber si voy a seguir o no, llevo desde el día primero, no nos dan información”.

Por su parte, Jeny Ocampo en el Área de Coordinación de Bienestar a la Infancia, hizo la aclaración que ellos no cuentan con grandes sueldos, “únicamente atendemos a niños de escasos recursos, lo padres han preguntado por las clases y los alimentos que se dan y no se ha dado solución, no sabemos quién es el encargado del DIF, no nos han contestado en la Dirección”.

Asimismo, Edgar Francisco Trejo señaló: “no nos han resuelto nada, del martes hasta jueves no nos han llamado, queremos que nos respeten como trabajadores del DIF, hay madres solteras, mamás, embarazadas, no nos han escuchado ni dan atención”.Finalmente, dieron a conocer que gracias a las denuncias realizadas en medios de comunicación elementos de la Policía Municipal que resguardaban las oficinas se han retirado, “estamos en total paz, el sábado sellaron, se entregaron las llaves, el lunes no se nos permitió la entrada, rompieron el sello, entraron a las oficinas, había documentación de los activos, archivos, no dieron acceso, de inventarios, no sabemos qué están haciendo allá dentro”.