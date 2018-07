Inhabilitado templo se San Lorenzo para fiesta patronal de Zinacantán

Félix Camas

Zinacantán.- El presidente de este municipio, Manuel Martínez Jiménez, a nombre de la población en general y las autoridades tradicionales, manifestó su molestia con las autoridades federales, ya que no cumplieron con los tiempos acordados para la reconstrucción del templo de San Lorenzo que sufriera daños severos a causa del sismo del pasado 7 de septiembre, por lo que para la fiesta patronal no estará listo.

En entrevista, dijo que se encuentran a escasas semanas de celebrar a San Lorenzo y simplemente no hay avance en la rehabilitación de la iglesia, bajo el argumento de que no hay los recursos económicos suficientes para seguir la obra.

“Las autoridades que vinieron hace meses eran del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Cultura, se comprometieron a terminar la obra para agosto, pero vemos que no hay avance, nuestra iglesia no estará lista para fiesta patronal, ahí se ve reflejado el mal trabajo del gobierno y por eso nuestro partido, el PRI, quedó en tercer lugar en las últimas elecciones”.

Asimismo, Martínez Jiménez dio a conocer la cartelera cultural y de espectáculos para la fiesta de San Lorenzo que inicia el 8 de agosto con la presentación de Luis Casanova y su Fuerza Tropical, así como Huichol Musical, “también tendremos la entrada de flores y todas nuestras actividades tradicionales”.

“Para el nueve de agosto tendremos la presentación de la lucha libre triple A, así como la visita del presidente de Chamula Mario Sántiz Gómez, que también es diputado electo, vendrá hacer el tradicional cambio de vestimentas, con lo cual buscamos fortalecer nuestros usos y costumbres, y por la noche se presentará Inspector y cerramos con Espinoza Paz”.

Finalmente, comentó que para el 10 de agosto cerrarán con broche de oro con Los Plebes del Rancho, por lo que invitó a la ciudadanía en general de otros municipios vecinos y comunidades a que visiten Zinacantán durante los días de festividad.