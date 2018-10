Inician autoridades estrategia para regular al comercio informal en SCLC

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Autoridades municipales hicieron un recorrido por los andadores y Centro Histórico de la ciudad, lo cual representa el inicio de una estrategia para ordenar el comercio informal que proliferó en las últimas administraciones, la finalidad fue conocer la situación de quienes se dedican a esta activad, para a partir de ello buscar alternativas de solución que les permita obtener un ingreso económico.

Al respecto, el regidor presidente de la Comisión de Mercados, Guillermo Alonso Gómez Loarca, señaló que el tema del comercio informal es álgido, controvertido y delicado, ya que como autoridades lo que menos quieren es perjudicar a quienes se dedican al comercio, sino regularlo y con ello cumplir con una demanda ciudadana, ya que la queja constante es que no se puede caminar libremente por las calles.

“Es evidente la falta de orden, poco a poco vamos a ir abatiendo eso, este es un primer acercamiento con los vendedores, muchos de ellos no hacen un pago por derecho de piso al Municipio, muchos no son originarios de esta ciudad, están de paso, otros manifiestan pertenecer a ciertos liderazgos que desconozco quiénes sean y la mayoría no dieron información, por lo que se nos complica conocer cuáles son sus problemas, los cuales nosotros debemos atender como autoridad municipal”.

Por su parte, Claudia Sancho Aguilar, regidora presidenta de la Comisión de Turismo, dijo que la problemática del comercio informal se viene arrastrando desde hace tiempo y se han encontrado con el descontento ciudadano, ya que de alguna u otra forma la imagen urbana de la ciudad se ve afectada, lo cual puede dar una mala percepción para los turistas que nos visitan.

“No queremos afectar a nadie, sabemos que la gente necesita un ingreso, queremos encontrar mejores alternativas para ayudarlos y que haya un beneficio para todos, creo es muy importante empezar así, haciendo recorridos, yo estoy muy interesada por el tema del turismo”.

En el recorrido también estuvo presente Romeo Valdivieso, quien es el titular de Servicios Públicos Municipales, “hicimos este primer recorrido con la intención de ir haciendo un padrón, que nos permitirá conocer el número de comerciantes en esa situación, conocer sus datos generales y de ahí partir para buscar una alternativa de solución”.

Finalmente, dijo que también será fundamental el trabajo que hagan los fiscales, quienes son los que realizan el trabajo de campo, para ir regularizando el comercio y en su momento ejecutar un proyecto de reubicación.