ISSSTE a paro, no hay negociación

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Si el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores (ISSSTE), no paga, entonces el servicio no será el adecuado, dieron a conocer los inconformes, que pidieron una respuesta a sus pagos, caso contrario el paro será generalizado en estos días.

Desmintieron al Secretario de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, de que se ha solucionado y que no hay ningún pago ni siquiera hay documento que así lo demuestre, ellos seguirán en su movimiento, hasta que se cumpla con sus peticiones, pero el gobierno de Chiapas no ha hecho nada por ellos.

Son cerca de 10 quincenas que no están siendo pagadas, ellos tienen que comer, pagar su gasolina o pasaje, ya deben porque han prestado para poder llegar a su centro de trabajo, esto hace que las cosas se pongan ríspidas entre el Instituto de Salud y ellos como trabajadores.

Entre médicos y enfermeras, dicen que no entienden por qué las condiciones del gobierno federal para con ellos, porque para exigir si están ahí, pero para cumplir con los pagos no ha sido similar; no hay congruencia entre el gobierno federal saliente, pues también hay carencias de medicamentos.

La molestia, es que se ha dado un saqueo de parte de los funcionarios de Peña Nieto, a eso se dedicaron y a perjudicar al trabajador, por eso se van a paro, porque si el gobierno no entiende por las buenas, entenderá por las malas, a la gente se le empezará a informar que las cosas como son en realidad.

Primero ellos, se acercaron de buena voluntad, pero les informaron que no habrá ningún apoyo ni posibilidad de pago pronto, porque el dinero desapareció, ellos están en condiciones distintas a las que recibieron del gobierno del PAN, el PRI definitivamente acabó con todo.

Por otro lado, los ciudadanos afilados al ISSSTE, se molestaron por las acciones no de los médicos, sino del Instituto mismo, pues siempre ha sido lo mismo, el que no hay medicamentos, no hay atención, no hay camas, muchos se mueren, otros más presentan dilación y muchos aspectos negativos más.