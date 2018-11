Jiquipilas embargado por culpa de Basurto

Redacción Péndulo de Chiapas.- El Ayuntamiento de Jiquipilas por el no pago a los acreedores, presentó embargos a la cuenta pública, además de haberse señalado algunos bienes muebles para la ejecución de otros juicios, debido a la falta de liquidez que presenta la actual administración.

El problema deriva que los trabajadores sindicalizados, de confianza y contrato, no pudieron cobrar en tiempo y forma, sin embargo, el nuevo ayuntamiento está observando la opción de poder liberar recursos para pagar no solo los adeudo sino también el poder trabajar de aquí en adelante.

El gobierno municipal, dijo ante los trabajadores y la sociedad de Jiquipilas, que estarán atentos a las acciones que se vayan dando, pidieron comprensión pero sobre todo, que se dé participación de toda la sociedad, para evitar que este problema siga creciendo en perjuicio de todos.

Los trabajadores reconocieron que fue Ana Laura Romero Basurto, quien causó todos estos problemas, mientras daba a conocer en su informe que todo estaba bien, por dentro, el Ayuntamiento presentaba un desfalco total, que siempre hubo amenazas y hostigamiento.

Ese municipio, siempre presentó problemas, porque la señora ahora diputada, nunca supo cómo gobernar, ella llegó por encargo de un funcionario del gobierno del estado y de ahí el proceso de que se presuma el desvío de recursos hacia un grupo de ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez, aunque no se cita nombres.

También se recordó que en las comunidades, los líderes de colonias estafaron a miles de familias a quienes les ofertan programas federales a nombre del Partido Verde Ecologista de México y de la ahora ex presidenta Municipal Romero Basurto, quien permitió esa ola de corrupción, según denunció Juana García Molina.

Solo los habitantes de las comunidades Sinaloa, Palestina, Tierra y Liberad, San Dionisio, Andrés Quintana Roo, Vicente Guerrero, entre otras, denunciaron que varios líderes bien identificados por la propia presidenta municipal, se han dedicado a solicitar dinero a las familias para hacerle entregas de paquetes de construcción, ya sea para un cuarto o para una vivienda.

Las cantidades que dieron oscilan entre $300 y $ 400 pesos por persona. Miles de familias han caído en este engaño, pero hasta hace unos días les informaron que los apoyos ya no serán entregados, al mismo tiempo les dijeron que tampoco les devolverán el dinero.