Josean propone pacto con la sociedad y cambio de gobierno

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 20 de junio.- El candidato de la coalición Por Chiapas al Frente, José Antonio Aguilar Bodegas, planteó tres ejes fundamentales para enfrentar la crisis que está enfrentando Chiapas: el rescate del campo, de la industria de la construcción y el turismo, y propuso un pacto con la sociedad chiapaneca para poder solucionar los saldos que se vienen arrastrando desde hace 40 años.

En su participación en el debate ciudadano convocado por más 20 organizaciones sociales encabezados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), representado por su vicepresidente nacional, Mario Narváez David y su presidente estatal, Enoc Gutiérrez Cruz, lamentó que tres de los aspirantes a la gubernatura no hayan acudido a la convocatoria.

Ante ello, solicitó al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, asumir su responsabilidad para que realice el segundo debate que por ley corresponde a este proceso electoral, lamentando que los candidatos ausentes han demostrado que “no tienen compromiso con Chiapas”.

Por ello, pidió a los chiapanecos acudir a las urnas el próximo 1 de julio y decidir con su voto el futuro de nuestro estado. “Tenemos que cambiar de fondo para construir el Chiapas que merecemos”.

Aclaró que su aspiración está sustentada en la experiencia, conocimiento y profundo compromiso social con los chiapanecos, no para tener privilegios.

“Me duele la humillación, la falta de dignidad y de respeto con que el gobierno está tratando a los chiapanecos que con despensas, cemento, vales ficticios, pretenden quitarle la posibilidad de un mejor futuro. Tenemos la posibilidad de cambiar”, insistió.

En las diversas intervenciones durante el encuentro, propuso la creación de un Consejo Fiscal Ciudadano, propuesto por las organizaciones empresariales y sociales con la finalidad de garantizar plena transparencia, rendición de cuentas en la distribución del gasto público y el combate a la corrupción, no solamente de los funcionarios públicos sino también a los contratantes y proveedores que incurran en este tipo de hechos.

Afirmó que se creará una Fiscalía Anticorrupción seria y aclaró que “no se pude politizar la justicia, ni la política se puede judicializar. Chiapas merece justicia para todos y la corrupción tiene que ser atacada de manera frontal, porque la corrupción no puede tener un enquistamiento en el gobierno y la sociedad”.

Precisó que paralelamente tiene que haber una revisión rigurosa del OFSCE a todo el gobierno estatal y los Ayuntamientos y aplicar la ley, pero además “funcionario que sea corrupto se le castigará con cárcel y no se le permitirá nunca más trabajar en el gobierno y a los proveedores o constructores involucrados, tampoco se le volverá a dar contratos”.

Aguilar Bodegas fue claro al establecer su compromiso por el restablecimiento del estado de derecho, la gobernabilidad y la estabilidad de Chiapas para la atracción de inversiones, recuperar la producción en el campo y la generación de empleos.

Asimismo se comprometió a hacer una revisión de fondo de la Ley del Transporte para regularizar a ese sector que es fundamental no solamente para la movilización de los pasajeros, de carga y la producción del campo.

Reiteró que su gobierno impulsará programas definitivos para la recuperación de la producción de café con la rehabilitación del cultivo con variedades resistentes a la plaga de la roya y de alta calidad; transformación del cultivo de maíz blanco por amarillo, otorgando estímulos de mil pesos por tonelada a los productores y mejorar la ganadería con estímulos a la producción de leche.

El abanderado de los partidos PAN, PRD y MC, fue claro en sus propuestas y ante la pregunta si incluiría a alguno de los otros candidatos a su gobierno, dijo que siempre y cuando cuenten con el perfil y vocación de servir a Chiapas, aclarando que el único sería Jesús Alejo Orantes Ruiz, aspirante independiente.

Criticó a los ausentes al debate que “huyen a los ciudadanos y Chiapas no puede seguir con las improvisaciones, con las complicidades y la corrupción. Necesitamos un cambio, un gobierno que responda al interés de los chiapanecos”.

El debate organizado por los organismos empresariales chiapanecos, busca contribuir a la democratización de la vida pública de Chiapas y con ese ejercicio tomar la mejor decisión en las urnas en los comicios del 1 de julio.