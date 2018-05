Jueces sin autonomía no sirven.- Otálora

Zedryk Raziel

Cd. de México (11 mayo 2018).- La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Magistrada Janine Otálora, afirmó que los jueces sin autonomía no sirven al País.

Al impartir una conferencia magisterial en la sede del Tribunal Electoral de Chiapas, Otálora sostuvo que la autoridad de los jueces frente a la ciudadanía no sólo depende de su investidura legal, sino de la imparcialidad e independencia de sus decisiones.

“Quiero recalcar aquí, como lo he hecho en otras ocasiones, que tribunales electorales sin autonomía ni independencia no le sirven al País ni a la sociedad”, asentó la Magistrada.

“Nuestro liderazgo no sólo debe proceder de las facultades que nos confiere la Constitución y la ley, sino que debe ser respaldado por la calidad de nuestras decisiones, dictadas con base en el derecho y siempre de manera imparcial”.

Otálora señaló que los jueces deben transmitir a la ciudadanía que no son parte interesada en los conflictos jurídicos, ni deben permitir que terceros influyan en sus decisiones.

“Estoy convencida de que la autoridad de que gozamos quienes integramos las autoridades debe ser respalda siempre por una conducta ética, respetuosa de los principios. Nuestra autoridad y confianza ciudadana se gana con nuestro actuar cotidiano, con el día a día de la actividad jurisdiccional ejercida con autonomía e independencia.

“Se gana autonomía cuando se actúa con criterios objetivos y apegados a la ley; se gana independencia cuando no dejamos que terceros, ya sea actores políticos, partidos u otros, influyan o interfieran en nuestra decisión”, describió.

La presidenta del TEPJF adelantó que, una vez que concluya el proceso electoral, emprenderá gestiones para que, tanto a nivel federal como local, se establezca un criterio que obligue a los Congresos a asignar a los tribunales electorales un porcentaje fijo de presupuesto cada año, en aras de avanzar en la autonomía presupuestaria de los órganos jurisdiccionales.