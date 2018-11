La austeridad no puede castigar al campo en Chiapas: CNC

ASICh

En los últimos tres años ha estado abandonado el campo por el gobierno de Chiapas, la Federación ha respondido en lo que le corresponde, pero esperamos que el próximo gobierno estatal atienda a todas las organizaciones, sostuvo el dirigente de la CNC en la entidad, José Odilón Ruiz Sánchez

Al ser entrevistado en el Congreso del Estado, a donde llegó parte de las estructuras cenecistas a acompañar a la presidenta de la Comisión de Agricultura, Luz María Palacios Farrera, en el acto de instalación de dicha comisión, sostuvo que no han podido que les abran las puertas en la Secretaría del Campo.

En tanto, la Sagarpa ha cumplido con la parte que le corresponde atender al campo, por lo cual de manera conjunta han entregado los apoyos a los campesinos en tiempo y forma, tal como lo marcan las reglas de operación de los programas.

Pero de la SECAM no recibieron apoyos, ya se van y esperan que las próximas autoridades estatales permitan trabajar de manera coordinada para mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres del campo.

Ruiz Sánchez enfático dijo que la CNC no fue la organización privilegiada para los apoyos del gobierno estatal en los últimos seis años, como lo aseguran otras organizaciones. Los más beneficiados fueron las organizaciones que representan la izquierda para el actual gobierno.

La CNC, en cambio, tuvo que tomar las oficinas de Sagarpa al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, para presionar a que bajaran los recursos destinados al campo de manera oportuna.

Debido a la falta de apoyos y las condiciones de sequía que se presentaron este año, la producción agrícola ha tenido una baja, lo cual impactará en igual medida en la garantía alimentaria.

Asimismo, ante la política de austeridad que se plantean los próximos gobiernos federal y de Chiapas, el dirigente de los campesinos cenecistas sostuvo que habrá que esperar en donde habrá austeridad, el campo no podría ser sujeto de recortes presupuestales porque ahí hay que garantizar la paz social.

Dijo que a partir de diciembre se podrá ver dónde se aplicará la austeridad, porque hasta ahora no lo han precisado las próximas autoridades a qué sectores van a tener que sacrificar o van a beneficiar con los recursos que recorten o aumenten. ASICh