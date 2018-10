La fuerza como respuesta/Palabras Gordas/Noé Juan Farrera Garzón

Desde la semana pasada dos problemas le reventaron al gobierno del estado que encabeza Manuel Velasco, el de los traileros procedentes de la frailesca que piden se les pague, ya que les deben desde el 2015 y nadie se hace responsable de los adeudos; la otra; una persona de la tercera edad que exigía se le pagara su terreno que había sido afectado con la construcción del nuevo nombramiento y que hasta ahora nadie le ha dicho cómo van hacer los pagos.

Para los dos casos, lo más fácil que decidió el gobierno estatal fue utilizar la fuerza pública para retirar a los inconformes.

Por qué es más fácil reprimir a los ciudadanos, aún, cuando tienen la razón y ofrecerles “garrote” y hasta cárcel como respuesta.

Dónde quedaron los derechos humanos que se supone se deben garantizar; ¿por qué la CEDH ha sido omisa ante estos casos? ¿Será porqué hay cierta complicidad y le debe el puesto al que despacha en el palacio de gobierno?

Todo indica que la represión será la fórmula que aplique Velasco Coello en estos días que le quedan, porque cada día salen más temas financieros que no se han resuelto, ejemplo, el sindicato de salud que demanda un sinnúmero de pagos que a la fecha no recibe de parte del gobierno.

Los maestros idóneos brotan por borbolles exigiendo pagos.

¿Qué es lo que realmente pasa con las finanzas del estado, porqué estamos en esta crisis que parece no tener fin?.

Ojalá que el gobernador electo Rutilio Escandón sepa lo que le están dejando y no haya sorpresas ni mucho menos cadáveres en el closet por el bien de Chiapas.