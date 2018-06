La tigresa Irma Serrano y el despertar de los muertos vivientes/Raúl Ríos Trujillo/Luego de la última gira de Andrés

Luego de la última gira de Andrés Manuel López obrador a Chiapas, se viralizó una foto en la que la exsenadora Irma Serrano aparece en el templete durante el mitin que el tabasqueño celebró en Comitán de Domínguez, la instantánea deja ver el adusto rostro exageradamente maquillado de la tigresa, su feroz gesto de leyenda apaciguada por los años. A estas alturas de su vida. ¿Qué gana AMLO al dejarse ver con la exsenadora? ¿Qué gana ella? o más bien ¿Que ambiciona? Tal vez una mejor pregunta sea ¿Quién gana más con esta aparición?

Cierto es que la foto fue usada por propios y extraños para contar chistes y para fabricar memes, vano es ignorar que la figura de la tigresa, ave de tempestades, todavía despierta muchas inquietudes.

La verdad es que para nada la presencia de la Serrano es ajena al movimiento que ahora encabeza AMLO, los que conocen un poco de su historia pueden ligar perfectamente las nomenclaturas, la noticia no es que aparezca en el templete del puntero de las encuestas, la nota es que la actriz y cantante en retiro voluntario tiene energías y conserva las agallas para desafiar al poder como siempre lo hizo.

Y bien ¿Cuáles son los lazos que unen al tabasqueño con la Serrano? Para dilucidar esta pregunta tendremos que remitirnos un poco al antecedente y el origen de lo que ahora representa la lucha del fundador de MORENA, los que han seguido sus pasos deben saber que el personaje de Manuel López Obrador surge en las filas del PRD como una figura que rompió esquemas.

Entender el peso histórico dentro del movimiento como opción política es también entender las figuras paradigmáticas entre las que se puede localizar a López Obrador, mientras que el PRD nace de una escisión del PRI, como netamente político que buscó favorecer la real democracia, López Obrador (quien también fue priísta en su juventud) plantea una nueva estrategia de confrontación con el poder.

López Obrador surge como uno de los primeros líderes perredistas que alude y conecta las bases, es decir el pueblo con la lucha política. Luego de su fundación el partido del sol azteca representa una opción para arribar al poder desde la democracia, los movimientos de izquierda fragmentados del partido comunista, PSUM, PARM, PT, entre otros identificados con la lucha radical de la guerrilla y los resquicios del 68, no se encontraban identificados totalmente con nombres como Cárdenas y Muñoz Ledo a los que habían combatido cuando eran parte del PRI.

Si acaso Heberto Castillo quien como actor político y luchador social se uniera en el gran Frente de Reconstrucción Nacional luego de la caída del sistema era el único que realmente estaba identificado en la izquierda, su influencia no obstante, al ser un señor de avanzada edad no fue suficiente para unificar los grupos radicales con la recién nacida izquierda de centro proveniente de la atomización del PRI.

Fue el joven AMLO quien iniciando su carrera como líder radical en la toma de pozos petroleros en Tabasco y sus multitudinarias marchas desde el sur hasta la capital del país quien vino a unificar los grupos radicales de izquierda e inyectar de energía contestataria al PRD, para nadie es un secreto que como toda sangre nueva, en su tiempo, López Obrador fue visto con reservas en las filas del nuevo partido que una vez disuelto el Frente Ciudadano de Reconstrucción Nacional quiso imponerse un estilo de izquierda moderna menos tendiente a la violencia y más centrado en la política.

En esa época es precisamente cuando personajes como Irma Serrano conectan con el líder de MORENA, no podemos olvidar que pocos fueron los pesados del PRD que realmente acuerparon a AMLO en su estilo de lucha totalmente activa, entre todos estas figuras, la de Irma Serrano no únicamente fue importante sino definitoria, así de intensa es la relación de la tigresa comiteca con el oriundo de Macuspana.

Cabe mencionarlo, alto y claro, de la vieja izquierda pocos quedan del talante de la tigresa, con el carácter y el temple algunas veces incluso irracional para enfrentar el poder, el que resurja nuevamente su figura puede traer una señal clara, AMLO ha sido el personaje que ha logrado reunir todas las expresiones del antipoder en México.

No es raro entonces que la izquierda intelectual esté de lado de AMLO, no es raro que figuras como los de la tigresa ahora están saliendo de su ostracismo para mostrarse con energías de lucha, no es raro que el viejo espíritu del 68 reviva en estas elecciones.

De todos los comentarios que me tocó leer en estos últimos días, memes sarcásticos, ataques indolentes, incluso discriminatorios que se centraron en la vieja figura de la tigresa pocos pude leer en profundidad, esa vieja dignidad de la lucha de las izquierdas que creíamos muerta y enterrada, ese vínculo dorado entre el pueblo, la ideología socialista y los movimientos proletarios que buscaban igualdad parecen resurgir como zombies ante la nueva esperanza que plantea la figura de AMLO. Quién sabe qué tan bueno sea ver resurgir a estos cadáveres.