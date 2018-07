Latente que UNICH enfrente laudos donde se vaya casi todo su presupuesto anual

ASICh

Ya se dieron las primeras audiencias de los trabajadores despedidos de manera injustificada de la Universidad Intercultural de Chiapas, acudieron a ratificar su demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, por lo que llegado el momento por laudos esta alma mater tendría que pagar casi todo su presupuesto anual en salarios caídos, dio a conocer el dirigente sindicalista Edgar Federico Pérez Martínez.

El secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la UNICH dijo que las primeras audiencias se dieron el tres de julio y para el 11, 12 y 16 de este mes en curso se continuarán hasta que cada uno de los empleados, alrededor de 100 académicos, administrativos, sindicalizados, en promoción de ser sindicalizados y simpatizantes de la lucha que se emprendió, ratifiquen su demanda.

No había motivo o razón para realizar el despido masivo, incluyendo a sindicalistas con licencia, sin embargo las autoridades universitarias intentan todavía seguir dilatando el proceso de conciliación, interponiendo recursos donde se dan por no enterados o no notificados, cuando en realidad todo se ha llevado de acuerdo a los procedimientos y protocolos legales.

Sin embargo, los tiempos están corriendo y una vez logrados los laudos a favor de los trabajadores tendrán que pagar salarios caídos y otras prestaciones, que en suma son alrededor de un millón y medio de pesos mensuales. Y han transcurrido siete meses del conflicto laboral, por lo que ahí se iría prácticamente el presupuesto de la UNICH, el cual de manera bipartita entre el gobierno federal y el gobierno del estado es de alrededor de 12 millones de pesos.

Esto sí estará generando afectaciones al presupuesto de la Universidad, pero tal parece que no hay un razonamiento lógico de parte de los abogados que representan a la Rectoría y de la enlace de Gobierno, Karen Ballinas, cuando bien se podría establecer rutas de negociación con todas las trabajadoras y trabajadores afectados.

Pero ellos no se ponen a reflexionar e intentan a ultranza y por todos los medios posibles mantenernos fuera de la UNICH con despidos injustificados. Los trabajadores estamos dispuestos a llegar acuerdos, principalmente con la reinstalación, salarios caídos, revisión de contrato colectivo de trabajo para corregir violaciones y hasta firmar minutas de acuerdos para establecer plazos y tiempos de cumplimiento.

Dijo que se espera que entren en razonamiento las autoridades universitarias, para no afectar más a la Universidad, toda vez que ellos están de paso y no pueden dejar como herencia un problema a la institución educativa. ASICh