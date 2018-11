Leticia Motoya ladrona y mentirosa

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Trabajadores de la Sección 49, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), decidieron bloquear el tramo carretero Huixtla-Tapachula, hoy lunes, en protesta por los incumplimientos hechos de parte del gobierno del estado.

Leticia Montoya Liévano, fue acusada de represora; “que vea como quedó su hermano, después de la burla que le hizo una candidata al gobierno del estado, a eso le pasa la gente ladrona y cómplice del gobierno”, dijeron en tono de molestia, al asegurar que nadie se escapa al final.

José Luis Jiménez Hernández, Secretario General del Sindicato en Tapachula, indicó que ya han agotado todas las instancias con el gobierno de Chiapas, que no están dispuesto a seguir esperando algo que no va a llegar, porque el gobierno prefiere esto y no solucionar.

Dentro de los conceptos de pago que no ha hecho válido, son el de rezago quirúrgico, donde afecta a todos los médicos, tomando en cuenta que no solo es Tapachula, sino la gente de otros municipios cercanos, esto es considerado como burla, porque en sus informes aparece como hecho.

El Bono estatal, es de 11 mil pesos, eso no ha llegado y es por dos años, este y el anterior, la pregunta es donde está, quien lo jinetea y quien se lo está quedando, por eso no van a permitir que Montoya Liévano les quiera ver la cara, o paga o tendrá las consecuencias.

Otro de los adeudos es con el ISSSTE, FOVISSSTE, Seguros tanto el institucional como el individual, pero también con el SAR, todo eso, ha hecho que la gente se moleste y por eso la decisión de un primer bloqueo, para luego ir a la casa de la funcionaria para tomarla de igual forma.

Aunque poco, pero el pago de los uniformes, que mientras a ellos se les dice que es una cantidad menor por el tipo de tela, a la dependencia de salud, aparece como si se tratara tela de importación, lo que hace que las cosas caigan por su peso, esto es lo que se niega la actual Secretaria de Salud.