Llama empleado de Starbucks ‘frijolero’ a hispano

REFORMA/Redacción

Cd. de México (17 mayo 2018).- Un empleado de una cafetería Starbucks en California escribió la palabra “beaner” (frijolero) en la taza de café de un hispano identificado como Pedro mientras realizaba una compra rutinaria en el área de La Cañada Flintridge.

El joven hispano aseguró haberle dicho su nombre el empleado, por lo que busca una explicación de cómo la calumnia racial -utilizada contra personas de ascendencia mexicana- fue escrita en su taza de café, según la cadena de noticias NBC.

“Le pregunté si se había dado cuenta de lo que habían puesto en su taza. Dijo que no, así que estaba realmente molesta por eso”, dijo Priscila Hernández, compañera de trabajo de Pedro, quien no realizó comentarios a los medios.

De acuerdo con Hernández, después de reclamar a la cafetería por los sucedido le aseguraron que los empleados no entendieron lo que Pedro les había dicho.

Sin embargo, los empleados entendieron las órdenes de bebidas de manera correcta e incluso llamaron a Pedro por su nombre para hacer la entrega de los productos.

Hernández continúo con su queja a través de la cuenta de Twitter de Starbucks.

“Gracias por avisarnos, Priscila. Esta no es la experiencia de bienvenida que pretendemos brindar, y nos hemos comunicado con el cliente para pedirle disculpas y corregir esto”, escribió la tienda.

Starbucks se prepara para cerrar sus 8 mil tiendas a finales de mayo durante unas horas para realizar una serie de entrenamientos a sus 175 mil empleados en EU contra prejuicios raciales.

Las medidas contra prejuicios raciales se produjeron a raíz de la solicitud de arresto de dos hombres afroamericanos el mes pasado en Filadelfia mientras esperaban a un tercero para una reunión de negocios en una de las cafeterías.

Como parte de un acuerdo con los afectados, Starbucks y la ciudad acordaron pagar una iniciativa de 200 mil dólares para alentar a los jóvenes empresarios.