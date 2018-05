Llama obispo a respetar el Estado de Derecho durante protestas sociales

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El obispo de la Diócesis de esta ciudad, Rodrigo Aguilar Martínez, dijo que es reprobable y terrible que en las protestas sociales incendien vehículos y se ponga en peligro a la ciudadanía “es algo irracional, exigiendo derechos, pero no cumpliendo deberes”.

Respecto a los últimos acontecimientos realizados por maestros del Nivel de Educación Indígena señaló: “No tengo los elementos para emitir un juicio, no me corresponde a mí, los que actúan que lo hagan con sensatez, que busquemos actuar con un Estado de Derecho, tanto los que protestan como la policía”.

Cuestionado sobre los arranques de campaña para gobernador llamó nuevamente a reflexionar el voto, “hay mucha incredulidad hacia los candidatos y los partidos, por el historial, pero siendo críticos no debemos perder la esperanza de colaborar, debemos fomentar una sociedad que siga participando en denunciar, colaboremos con la paz y el desarrollo de la nación, no basta el proceso electoral, continúa el ejercicio democrático a lo largo de todo el proceso, en la búsqueda del bien común”.

“Es necesario que la familia forme buenos ciudadanos, y cristianos, para quienes son cristianos y si no simplemente buenos ciudadanos y no candidatos delincuentes”, finalizó.