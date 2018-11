Llegó el momento de Arturo Vidal

EFE

España, Barcelona (19 noviembre 2018).- Con la lesión de Rakitic, llegó el momento para Arturo Vidal.

Tres meses después de aterrizar en Barcelona, el chileno Arturo Vidal tendrá por fin la oportunidad de jugar un gran partido como titular, podría ser el próximo sábado en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, una puerta que se le ha abierto por la lesión de Ivan Rakitic.

Vidal, un jugador acostumbrado a ser titular, se encuentra desde que llegó al Barcelona en una situación particular: no es la primera opción de Ernesto Valverde y solo es utilizado por el entrenador como primer relevo desde el banquillo.

Y Arturo no lo llevaba muy bien, al menos al principio, cuando hacía visible su enfado mediante las redes sociales. Después de no jugar en Wembley ante el Tottenham, publico un icono con una cara de enfadado y, tras no disputar ni un minuto en Valencia, publicó: “”¡Con los judas no se pelea, ellos se ahorcan solos!!!”, hasta que el club tomó cartas en el asunto.

Habló el entrenador, Ernesto Valverde, admitiendo que no había hablado con el jugador, pero el que fue más contundente fue el mánager del área de fútbol, Pep Segura, quien lanzó un mensaje en público: “Ha faltado el respeto a sus compañeros y estoy seguro de que rectificará” y desde entonces, Vidal reaccionó.

Primero una conversación con Valverde, después de una declaración en Chile en las que aseguraba que estaba dispuesto a “ganarse un puesto” y tras el 3-4 ante el Betis, Arturo Vidal se involucró aún más al mostrar su contrariedad por lo mal que había estado el equipo defensivamente: “Los rivales no pueden venir aquí al Camp Nou y meternos cuatro goles”.

Mientras tanto, el protagonismo del chileno ha ido poco a poco en aumento. Ya participó con un gol suyo en la goleada ante el Real Madrid (5-1) y también en el 3-4 frente al Betis. Ahora es el momento definitivo con la baja de Rakitic.

El croata se rompió jugando con su selección ante España y se ha determinado una elongación muscular que le mantendrá unas dos o tres semanas de baja. En ese periodo, el Barsa jugará ante el Atlético de Madrid, PSV Eindhoven, Villarreal y Cultural Leonesa (Copa). Rakitic podría volver frente al Espanyol (8 diciembre).

Hasta entonces, Arturo Vidal tiene una buena ocasión para reivindicarse, seguramente la primera desde que llegó al Barsa. Eso sí, todo dependerá de cómo llegue después del compromiso de la selección chilena que jugará la madrugada del próximo miércoles con Honduras.