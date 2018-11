Los charros no nos debilitan dice CNTE

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Mientras un ala del magisterio despotríca contra el Secretario General de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Pedro Gómez Bahamaca, ellos dicen que son los únicos que han defendido los intereses del pueblo.

En documento se señala que el dirigente magisterial está utilizando a los maestros y otros más a la fuerza para poder hacer cosas a titulo personal, que no hay una razón para hacer lo que está haciendo y que solo está engañando al pueblo como a los maestros que le siguen.

Ese mismo documento, explica que hay dinero del gobierno de Manuel Velasco que le hacen llegar de manera personal, eso hace que sea siempre en contra del gobierno federal pero no del estado, el documento que no tiene firma, pero que se envió a medios de comunicación, insiste en una falsa dirigencia.

En tanto que Luis Escobar Pérez, maestro vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), señaló que esto es producto de una confrontación de quienes quieren seguir con la misma condición de miseria del pueblo chiapaneco, solo ellos han dado la cara.

Se acusó por parte de otros maestros, al grupo del “mapache”, su molestia indicaron, es que no pudo ganar la elección pasada y eso hizo que las cosas pasaran en una serie de descalificaciones, pero que por su propio peso cae, al grado de que no han podido comprobar ni cambiar.

La CNTE, calificó de fantasioso a los medios de comunicación que solo dan voz al grupo contrario, también dijeron que ellos están en pie de lucha, a pesar de la molestia de grupos que son enviados a favor del gobierno federal y estatal, pero ni eso los va a detener para exigir derechos.